Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Benim bu görüşümden döndüğüme dâir ortaya atılan haberler bana iftirâdır. Bu iftirâyı atanları Rabbime havâle ediyor ve devletimizden bu teröristleri bir an önce bulup bu suçu cezâsız bırakmamasını, gerekeni yapmasını ricâ ediyoruz.