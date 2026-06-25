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Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı Venezuela’da acı katlanıyor, depremin bilançosu ağırlaşıyor! Çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı... Bir gerçek daha çıktı... Elma sirkesi tüketirken kendinizi zehirlemeyin... Hemen çöpe atın! Duyan şaşkına döndü İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı Resmen seferber olacaklar: Forvete Nhaga'nın vatandaşı gelebilir: Listeye eklendi Şehit babasının izinden gitti! O da polis oldu Nasıl yola geldikleri herkesin kafasını kurcalıyor: Kaan için resmen seferber oldular İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı
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Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada tevbe ettiğine dair dolaşıma sokulan iddialara ateş püskürdü.

#1
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

X'te bazı hesaplar, Cübbeli Ahmet Hoca'nın internet sitesine ait olduğu öne sürülen bir görsel paylaştı. Görselde, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İbn Teymiyye hakkındaki düşüncelerinden vazgeçtiği ve tevbe ettiği ifade edildi.

#2
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Ahmet Hoca'nın "Şeyhulislam İbn Teymiyye (rahimehullah) hakkındaki tüm ithamlarımdan vazgeçtiğimi, bu haksız isnatlarımdan dolayı âlemlerin Rabbi olan Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim" dediği iddia edildi.

#3
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Ahmet Hoca söz konusu görseli ve ifadeleri sert bir dille yalanladı. Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "İbni Teymiyye Şeyhülislâm değildir, Şeyhül ifsâddır. Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem'in kabr-i şerîfini ziyâret edene günahkâr diyen ve Allâh-u Teâlâ'ya cihet isnâd eden mücessime sapığıdır. Ehl-i Sünnet'in son dönem imâmlarından merhûm Zâhid el-Kevserî Hazretleri bunu böyle açıklamıştır.

#4
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Benim bu görüşümden döndüğüme dâir ortaya atılan haberler bana iftirâdır. Bu iftirâyı atanları Rabbime havâle ediyor ve devletimizden bu teröristleri bir an önce bulup bu suçu cezâsız bırakmamasını, gerekeni yapmasını ricâ ediyoruz.

#5
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı

Bu mübârek Âşûrâ gününde peygamberleri kurtaran Rabbimiz Ehl-i Sünnet olan bu azîz milleti cehennem köpekleri olan Selefî-Vehhâbîlerin şerrinden halâs eylesin. Âmîn" dedi.

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