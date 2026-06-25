Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada tevbe ettiğine dair dolaşıma sokulan iddialara ateş püskürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada tevbe ettiğine dair dolaşıma sokulan iddialara ateş püskürdü.
X'te bazı hesaplar, Cübbeli Ahmet Hoca'nın internet sitesine ait olduğu öne sürülen bir görsel paylaştı. Görselde, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İbn Teymiyye hakkındaki düşüncelerinden vazgeçtiği ve tevbe ettiği ifade edildi.
Ahmet Hoca'nın "Şeyhulislam İbn Teymiyye (rahimehullah) hakkındaki tüm ithamlarımdan vazgeçtiğimi, bu haksız isnatlarımdan dolayı âlemlerin Rabbi olan Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim" dediği iddia edildi.
Ahmet Hoca söz konusu görseli ve ifadeleri sert bir dille yalanladı. Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "İbni Teymiyye Şeyhülislâm değildir, Şeyhül ifsâddır. Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem'in kabr-i şerîfini ziyâret edene günahkâr diyen ve Allâh-u Teâlâ'ya cihet isnâd eden mücessime sapığıdır. Ehl-i Sünnet'in son dönem imâmlarından merhûm Zâhid el-Kevserî Hazretleri bunu böyle açıklamıştır.
Benim bu görüşümden döndüğüme dâir ortaya atılan haberler bana iftirâdır. Bu iftirâyı atanları Rabbime havâle ediyor ve devletimizden bu teröristleri bir an önce bulup bu suçu cezâsız bırakmamasını, gerekeni yapmasını ricâ ediyoruz.
Bu mübârek Âşûrâ gününde peygamberleri kurtaran Rabbimiz Ehl-i Sünnet olan bu azîz milleti cehennem köpekleri olan Selefî-Vehhâbîlerin şerrinden halâs eylesin. Âmîn" dedi.
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