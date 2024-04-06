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Dünya
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Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

2024-04-06 21:51:44
Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Endonezya'daki Marapi Dağı'ndan çıkan soğuk lavlar bölgedeki köyü tahrip etti.

#1
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bulunan Bukik Batabuah köyündeki Marapi Dağı'ndan çıkan soğuk lavlar, köy sakinlerinin evlerini, araçlarını, pirinç tarlalarını tahrip etmesi ve yol erişimini kesmesi sonucu bölgedeki hasar görüntülendi.

#2
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Marapi Dağı nerede?

#3
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Marapi Dağı, Endonezya'nın Batı Sumatra kentinde kompleks yanardağdır ve Sumatra'daki en aktif yanardağdır.

#4
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Java'daki Merapi Yanardağı gibi "Ateş Dağı" anlamına gelir. Yüksekliği 2.885 metredir. Bukittinggi, Padang Panjang ve Batusangkar dahil olmak üzere dağın çevresinde birçok şehir ve kasaba bulunmaktadır.

#5
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Volkan yürüyüşçüler arasında da popüler bir yanardağdır.

#6
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Efsaneye göre dağ, Minangkabau halkının, dağ yumurta büyüklüğünde ve etrafı suyla çevriliyken, gemilerinin dağa inmesiyle ilk yerleşilen yerdir.

#7
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

Bölgede dağ yönüne doğru uzanan çok sayıda dik mezar taşı bulunması bölgenin kültürel önemini göstermektedir.

#8
Foto - Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi

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