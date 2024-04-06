2024-04-06 21:51:44 Soğuk lavlar bir köyü tanınmaz hale getirdi
Endonezya'daki Marapi Dağı'ndan çıkan soğuk lavlar bölgedeki köyü tahrip etti.
Endonezya'daki Marapi Dağı'ndan çıkan soğuk lavlar bölgedeki köyü tahrip etti.
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bulunan Bukik Batabuah köyündeki Marapi Dağı'ndan çıkan soğuk lavlar, köy sakinlerinin evlerini, araçlarını, pirinç tarlalarını tahrip etmesi ve yol erişimini kesmesi sonucu bölgedeki hasar görüntülendi.
Marapi Dağı nerede?
Marapi Dağı, Endonezya'nın Batı Sumatra kentinde kompleks yanardağdır ve Sumatra'daki en aktif yanardağdır.
Java'daki Merapi Yanardağı gibi "Ateş Dağı" anlamına gelir. Yüksekliği 2.885 metredir. Bukittinggi, Padang Panjang ve Batusangkar dahil olmak üzere dağın çevresinde birçok şehir ve kasaba bulunmaktadır.
Volkan yürüyüşçüler arasında da popüler bir yanardağdır.
Efsaneye göre dağ, Minangkabau halkının, dağ yumurta büyüklüğünde ve etrafı suyla çevriliyken, gemilerinin dağa inmesiyle ilk yerleşilen yerdir.
Bölgede dağ yönüne doğru uzanan çok sayıda dik mezar taşı bulunması bölgenin kültürel önemini göstermektedir.
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