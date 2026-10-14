Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı. Delice-Çorum kesiminde çalışmaların yüzde 40’ı aştığını belirten Uraloğlu, 293 kilometrelik hattın yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımasının hedeflendiğini bildirdi. Projenin, Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasındaki ulaşımı güçlendirmesi ve Samsun-Mersin limanları arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlaması bekleniyor.