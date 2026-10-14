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Ekonomi
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Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı. Delice-Çorum kesiminde çalışmaların yüzde 40’ı aştığını belirten Uraloğlu, 293 kilometrelik hattın yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımasının hedeflendiğini bildirdi. Projenin, Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasındaki ulaşımı güçlendirmesi ve Samsun-Mersin limanları arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlaması bekleniyor.

#1
Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin, "Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak" dedi.

#2
Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin, "Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek" dedi.

#3
Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini, 14 Temmuz 2025’te attıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANACAK: Bakan Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını bildirdi.

#5
Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

Bakan Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturacağını belirterek, "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak" dedi.

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Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

'8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ' Çalışmalardaki son durumu aktaran Bakan Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. "

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Foto - Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak

"8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürüyor" dedi.

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