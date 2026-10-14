Fulya Öztürk Azerbaycan konusunda sessizliğini bozdu
Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı büyük tepki toplarken gazeteci Fulya Öztürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı büyük tepki toplarken gazeteci Fulya Öztürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Azerbaycan hükümetinin, öğrencilerin ve personelin okullarda başörtüsü takmasını dolaylı olarak yasaklama kararı protestolara yol açtı.
Geçen ay onaylanan değişiklik, başörtüsünü açıkça yasaklamasa da, hükümetin "laiklik ilkesini" ihlal ettiğini söylediği kıyafetlerin okullarda giyilmesini yasakladı.
Yetkililer, kısıtlamaları okullarda tek tip kıyafet kuralı ve laik eğitim ihtiyacıyla gerekçelendiriyor. Ancak derslere giremeyen öğrenciler için sonuçlar somut: Derslere katılabilmek için başörtülerinden vazgeçmek zorundalar.
Bu karar protestolara yol açtı ve bazı okullar öğrencilerin ve öğretmenlerin derslere katılmasını engellemeye başladı. Konuyla ilgili bazı kesimler Azerbaycan yönetinine çağrı yaparken söz konusu gelişmelere sessiz kaldığı öne sürülerek tepki gösterilen Fulya Öztürk'ten açıklama geldi.
Fulya Öztürk yaptığı açıklamada, "Hesap: Kardeşi kardeşe kırdırtmak Sonuç: Düşmanı sevindiriyoruz , keyifle izliyorlar. Ben siyasetçi değilim… Türk Dünyası üzerine yüzlerce haber yapmış . O ülkelerin hepsinde bulunmuş . Her şeyin farkında olan biriyim. Türk dünyası birliğine emek vermeye gayret eden sorumlu davranan biriyim" dedi.
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