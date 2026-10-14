EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme
Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşların kademeli emeklilik bekleyişi sürüyor. 1999-2008 (2000 ve sonrası) yılları arasında ilk kez sigortalı olarak tescil edilen milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine 6 maddelik kanun teklifi ve soru önergesi sunuldu. İşte 2026 kademeli emeklilik düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri... Türkiye'de milyonlarca kişi kademeli emekliliği araştırmakta. EYT'yi kaçıran vatandaşlar 'Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?' sorularını araştırırken Meclis'ten sıcak bir gelişme yaşandı. Kademeli emeklilik ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine kritik bir 6 maddelik kanun teklifi sunuldu.