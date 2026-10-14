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Ekonomi
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EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

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EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşların kademeli emeklilik bekleyişi sürüyor. 1999-2008 (2000 ve sonrası) yılları arasında ilk kez sigortalı olarak tescil edilen milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine 6 maddelik kanun teklifi ve soru önergesi sunuldu. İşte 2026 kademeli emeklilik düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri... Türkiye'de milyonlarca kişi kademeli emekliliği araştırmakta. EYT'yi kaçıran vatandaşlar 'Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?' sorularını araştırırken Meclis'ten sıcak bir gelişme yaşandı. Kademeli emeklilik ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine kritik bir 6 maddelik kanun teklifi sunuldu.

#1
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI: YAŞ VE PRİM GÜNÜ TABLOSU MASADA Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, sigorta başlangıç yılına bağlı olarak yaş kriterlerinde ve prim gün sayılarında esneklik getirilmesi hedefleniyor. Masadaki formüle göre: Prim Gün Sayısı: 6.250 ile 7.000 gün arasında kademeli değişim, Yaş Kriteri: Sigorta başlangıç yılına göre adil bir yaş skalası oluşturulması planlanıyor. Bu esnek model sayesinde, EYT kapsamı dışında kalan 2000-2008 arası sigortalıların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor.

#2
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

EMADDER BAKANLIK İLE GÖRÜŞTÜ: "KONU CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜNDE" Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik taleplerini doğrudan muhataplarına iletmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

#3
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

EMADDER yetkilileri, adil bir geçiş modeline ilişkin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a sundu. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduk. Sayın Bakan Yardımcımız konunun Cumhurbaşkanımız tarafından bilindiğini ifade etti. Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde."

#4
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

TBMM GÜNDEMİNDE KADEMELİ EMEKLİLİK: 6 MADDELİK KRİTİK ÖNERGE Kademeli emeklilik talepleri siyasetin de ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile DEM Parti milletvekilleri konuyu TBMM’ye taşıyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergeleri verdi.

#5
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

TBMM’ye sunulan 6 maddelik önergede Bakanlığa şu kritik sorular yöneltildi: EYT’den Yararlananların Sayısı: 2023’te yürürlüğe giren EYT’den kaç kişinin yararlandığı, kapsam dışında kalanların sayısı ve bu kişilere yönelik yeni bir çalışma olup olmadığı, Bakanlığın Çalışma Takvimi: Kademeli emekliliğe dair yürütülen resmi bir çalışma bulunup bulunmadığı, varsa takvimi ve kapsamı,

#6
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

SGK’ya Yıllık Maliyet: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yıllık maliyet analizinin yapılıp yapılmadığı, Emeklilik Yaşının Düşürülmesi: Yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine ilişkin bir hazırlık olup olmadığı, Vatandaş Şikâyetleri: Bakanlığa kademeli emeklilikle ilgili ulaşan başvuru ve şikâyet sayısı ile atılan adımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Koordinasyonu: Bütçe ve maliyet süreçleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütülüp yürütülmediği.

#7
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

KADEMELİ EMEKLİLİKTE MECLİS'E SUNULAN TEKLİF NELERİ KAPSIYOR? Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklentiler sürerken, CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik öngören yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Hazırlanan teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınması amaçlanıyor. Böylece EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışanın emeklilik sürecinde yaşadığı mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor. Kaynak: SuperHaber

#8
Foto - EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

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