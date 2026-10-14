EYT sonrası milyonların beklediği adım atıldı! Kademeli emeklilikte önemli gelişme

SGK’ya Yıllık Maliyet: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yıllık maliyet analizinin yapılıp yapılmadığı, Emeklilik Yaşının Düşürülmesi: Yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine ilişkin bir hazırlık olup olmadığı, Vatandaş Şikâyetleri: Bakanlığa kademeli emeklilikle ilgili ulaşan başvuru ve şikâyet sayısı ile atılan adımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Koordinasyonu: Bütçe ve maliyet süreçleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütülüp yürütülmediği.