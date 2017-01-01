Soğanlı Dağları ziyaretçilerini adeta büyülüyor

Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek yerlerinden olan Soğanlı Dağları, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.
Bayburt ile Trabzon arasında deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları, zengin faunasının yanı sıra her mevsim karla kaplı tepeleri ve buzul gölleriyle doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.
Sarp kayalıkları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kış mevsiminde zirvesine ulaşılması zor olan Soğanlı Dağları, yaz mevsimiyle birlikte şehrin gürültü ve stresinden uzakta, doğanın eşsiz güzelliğini görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Soğanlı Dağları, temiz ve serin havasıyla ağırladığı ziyaretçilerine, gökkuşağını da güneş, bulut ve sisin birleşmesiyle zaman zaman dağ eteklerinde sunarak izleyicilerini kendisine hayran bırakıyor.