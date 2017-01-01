Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Soğanlı Dağları ziyaretçilerini adeta büyülüyor

  • Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek yerlerinden olan Soğanlı Dağları, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

  • Bayburt ile Trabzon arasında deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları, zengin faunasının yanı sıra her mevsim karla kaplı tepeleri ve buzul gölleriyle doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

  • Sarp kayalıkları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kış mevsiminde zirvesine ulaşılması zor olan Soğanlı Dağları, yaz mevsimiyle birlikte şehrin gürültü ve stresinden uzakta, doğanın eşsiz güzelliğini görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

  • Soğanlı Dağları, temiz ve serin havasıyla ağırladığı ziyaretçilerine, gökkuşağını da güneş, bulut ve sisin birleşmesiyle zaman zaman dağ eteklerinde sunarak izleyicilerini kendisine hayran bırakıyor.

Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

Son Eklenen Haberler

Kanlı Ay tutulması nedir?
  1. Kanlı Ay tutulması nedir?
  2. Cumhurbaşkanlığından Trump'a ilk..
  3. UNESCO'nun Dünya Mirası: "Odunpazarı"
  4. Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk..
  5. Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor!
  6. Bozkırın "yeşil cenneti"..
  7. Alman siyasetçilerden Mesut Özil'e..
  8. İhtişamıyla kendine hayran bırakıyor:..
  9. Erdoğan'dan flaş açıklama: Birilerini..
  10. Galatasaray yeni hocasını resmen..
  11. "Uçurumdaki mescit" ziyaretçilerini..
  12. Süper Lig'in yeni ekibi iki bombayı..
  13. Hazar Gölü tatilcilerin gözdesi oldu
  14. Donald Trump'ın tehdidinden sonra..
  15. Fetullah Gülen MİT korkusundan öldü mü?
  16. Oktar soruşturmasında yeni gelişme:..
  17. Türkiye'den ABD'ye rest: Kimse bize..
  18. Alman istihbaratı terör raporunu..
  19. Hollanda'dan skandal hamle! FETÖ okulu..
  20. Aydın'ın Söke ilçesinde bıçaklı kavga:..