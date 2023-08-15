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Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

2023-08-15 14:30:58
Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Tava ciğerinin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı.

#1
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin garnitürü acılığı ve lezzetiyle meşhur Karaağaç biberinin kurutma mesaisi başladı.

#2
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Karaağaç Mahallesi'nde bu yıl mayıs ayında toprakla buluşan fideler, zahmetli bir bakım sürecinin ardından olgunlaşarak mahsul verdi.

#3
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Tarladan toplanan biberler, iplere dizilerek üreticiler tarafından oluşturulan alanlarda gölgede kurutuluyor.

#4
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Kurutulan biberler, restoranlarda tava ciğeriyle birlikte servis ediliyor.

#5
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Biber üreticisi Tunahan Ule, AA muhabirine, bu yıl 97 dönüm alanda tescilli Karaağaç biberi yetiştirdiklerini söyledi.

#6
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Dedelerinden kalma ata tohumu kullandıklarını belirten Ule, "15 Mayıs'ta diktiğimiz biberleri 16 Temmuz'da toplamaya başladık. 20 Temmuz'da da evimizin bahçesindeki kurutma tesisimize biberlerimizi asarak kurutmaya başladık. Çok meşakkatli zor bir iş. Dikiyoruz, çapalıyoruz, topluyoruz, iğneyle ipe dizip kurutuyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Ule, bu sene 20 Temmuz'da astıkları ilk mahsul biberlerin 1 Eylül'de kuruyacağını dile getirdi.

#8
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Yazın 1,5 ay olan kuruma süresinin, sonbaharda 3 aya çıktığını ifade eden Ule, "Bir ton yaş biberden 70 kilo kuru biber elde ediyoruz. Bu sene bir kilo kuru biberin fiyatı 900 lira.

#9
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

. Bu biber tava ciğerin yol arkadaşıdır. Ciğerciler, çorbacılar tercih ediyor. Edirne dışına da satıyoruz. Biberin en büyük özelliği ince kabuklu olmasıdır. İnce kabuklu olmazsa biber kesinlikle kurumaz. Bu sene 250 ton biber yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

#10
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

Ule, temmuz ayında başladıkları kurutma işleminin Kasım'a kadar devam edeceğini, tarladan toplayacakları son kırmızı biberlerle acı sos yapacaklarını kaydetti.

#11
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

#12
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

#13
Foto - Sofraya gelmesi hiç de kolay değil! İşte, kırmızı mesai

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