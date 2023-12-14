2023-12-14 15:42:30 Sobayı yakmak isterken kendini yaktı
Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan genç, sobayı yakmak isterken kendini yaktı.
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Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan genç, sobayı yakmak isterken kendini yaktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; D.S. (17) tinerle sobayı yakmak istedi.
Tinerin üzerine bulaşması sonucu ateş D.S.'nin üzerine sıçradı. Yaralanan D.S. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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