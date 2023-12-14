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Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

2023-12-14 15:42:30
Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan genç, sobayı yakmak isterken kendini yaktı.

#1
Foto - Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; D.S. (17) tinerle sobayı yakmak istedi.

#2
Foto - Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Tinerin üzerine bulaşması sonucu ateş D.S.'nin üzerine sıçradı. Yaralanan D.S. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

#3
Foto - Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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