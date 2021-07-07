2021-07-07 14:56:07 Skandal ortaya çıktı' 3 yıl önce vefat eden Semavi Eyice'ye kızlarından büyük vefasızlık
Türkiye'nin ilk "Bizans sanat tarihi" uzmanı ve Türk ve Bizans sanatları konusunda dünyanın sayılı alimlerinden olan Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyaları, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları, Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte "Semavi Eyice Hatıra Evi" olarak sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Prof. Dr. Eyice'nin ölümünden 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulunan bir antikacıya satıldı. Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini süren DHA ekibi, İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İddiaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi. Aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.