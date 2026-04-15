Skandal işgal girişimi: Askerler bölgeye gitti, Türk bayrağı göndere çekildi

Kıbrıslı Rum medyası, Kıbrıs’taki Pile köyündeki olaylar üzerinden sahte haberlerle gerilimleri kışkırtmaya başladı. Kıbrıslı Rum medyası, “15 Türk tankının bölgeye getirildiği” ve “askeri unsurların mevcut olduğu” yalanını yaydı. Bölgede yalnızca polis ve sivil yetkililerin bulunduğu öğrenildi. Kıbrıslı Rum medyasındaki bu sahte haberler, bir kez daha onların “sadece gerilimleri tırmandırmak ve KKTC’yi uluslararası ilişkilerde zor duruma düşürmek” çabalarının bir parçası olduğunu ve Rumların bu tür girişimlerine alışkın olduğumuzu gösteriyor.