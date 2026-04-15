  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis Çoğu zaman fark edemiyorsunuz ama... Çorap izi deyip geçmeyin Ortalığı karıştıracak operasyon: Ve Gedson Fernandes, İstanbul'a dönüyor! Transferde yılın ters köşesi Pek parlak görünmüyor mu? Fenerbahçe'de Asensio karmaşası: Derbi öncesi kriz Bulduğu çözüm şaşırttı: 4 binini birden dondurdu! Üreticiler mesai üstüne mesai yapıyor! Gece yarısından sabaha kadar nöbet tutuluyor İki şirketin kamu ihalelerine girmesi yasaklandı! Men edildiler Ispanaktan 10 kat fazla demir var! Kimse yüzüne bakmıyordu ama... Susam ve susamdan daha fazlası... Liverpool’a kötü haber! Yıldız oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalacak Turizmin kalbi Ankara'da attı: Türk dünyası turizm zirvesinde buluştu...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Skandal işgal girişimi: Askerler bölgeye gitti, Türk bayrağı göndere çekildi
Haber Merkezi

Skandal işgal girişimi: Askerler bölgeye gitti, Türk bayrağı göndere çekildi

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Kıbrıs toprağı olan Çayhan Düzü'ndeki provokasyonu tepki toplarken flaş bir gelişme yaşandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü'nün açıklamasına tepki göstererek, Çayhan Düzü'nün ''ara bölge'' olarak nitelendirilmesini kabul etmedi. Açıklamada BM’nin tarafsızlığını zedelediği ve Kıbrıs Türk tarafına karşı haksız bir tutum sergilendi savunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) sınır hattındaki Çayhan Düzü'nü kendi kontrolündeki ara bölgeye dahilmiş gibi nitelendirmesine tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada, tamamen KKTC toprağı ve egemenliğimiz altında bulunan Çayhan Düzü'nün 'ara bölge' olarak nitelendirilmesi ve bu alanda güvenlik güçlerimizin izinsiz faaliyet yürüttüğü iddiası kabul edilemezdir. Bu yaklaşımı en güçlü şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken gazeteci Sefa Karahasan flaş gelişmeyi paylaştı. Sefa Karahasan, "Kıbrıs’ta, Türk ve Rumların karma yaşadığı Pile bölgesinde bulunan ve bir Türk toprağı olan Çayhandüzü’ne Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum Veterinerleri getirme girişimine ve burayı ara bölge statüsüne sokma gayretine Türk askeri izin vermedi. Bölgede Türk bayrağımız gönderde. Türk askeri kararlı." dedi.

Kıbrıslı Rum medyası, Kıbrıs’taki Pile köyündeki olaylar üzerinden sahte haberlerle gerilimleri kışkırtmaya başladı. Kıbrıslı Rum medyası, “15 Türk tankının bölgeye getirildiği” ve “askeri unsurların mevcut olduğu” yalanını yaydı. Bölgede yalnızca polis ve sivil yetkililerin bulunduğu öğrenildi. Kıbrıslı Rum medyasındaki bu sahte haberler, bir kez daha onların “sadece gerilimleri tırmandırmak ve KKTC’yi uluslararası ilişkilerde zor duruma düşürmek” çabalarının bir parçası olduğunu ve Rumların bu tür girişimlerine alışkın olduğumuzu gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BM NIN SEREFSJZ HOLLANDALI SOYKIRIMCI-ISVIRLIKCI ASKERLERININ BOSNADA MGSKUMAN SOYKIRIMINA KATILDJGIJNI UJUTMADIKI

Yenhsine uzin vermeyiz

Vatan Sever

Kuzey Kıbrıs Türk Devleti bizim yumusak karnimiz olacak gibi görünüyor abedenin natodan cikmasinin asıl amacı ileride Türkiyeyi işgalci gibi gösterip itrail yunan rum ile brlesip savaş ilan etmek sanirim
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23