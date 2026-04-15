Skandal işgal girişimi: Askerler bölgeye gitti, Türk bayrağı göndere çekildi
Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Kıbrıs toprağı olan Çayhan Düzü'ndeki provokasyonu tepki toplarken flaş bir gelişme yaşandı.
Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Kıbrıs toprağı olan Çayhan Düzü'ndeki provokasyonu tepki toplarken flaş bir gelişme yaşandı.
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü'nün açıklamasına tepki göstererek, Çayhan Düzü'nün ''ara bölge'' olarak nitelendirilmesini kabul etmedi. Açıklamada BM’nin tarafsızlığını zedelediği ve Kıbrıs Türk tarafına karşı haksız bir tutum sergilendi savunuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) sınır hattındaki Çayhan Düzü'nü kendi kontrolündeki ara bölgeye dahilmiş gibi nitelendirmesine tepki gösterdi.
KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada, tamamen KKTC toprağı ve egemenliğimiz altında bulunan Çayhan Düzü'nün 'ara bölge' olarak nitelendirilmesi ve bu alanda güvenlik güçlerimizin izinsiz faaliyet yürüttüğü iddiası kabul edilemezdir. Bu yaklaşımı en güçlü şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken gazeteci Sefa Karahasan flaş gelişmeyi paylaştı. Sefa Karahasan, "Kıbrıs’ta, Türk ve Rumların karma yaşadığı Pile bölgesinde bulunan ve bir Türk toprağı olan Çayhandüzü’ne Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum Veterinerleri getirme girişimine ve burayı ara bölge statüsüne sokma gayretine Türk askeri izin vermedi. Bölgede Türk bayrağımız gönderde. Türk askeri kararlı." dedi.
Kıbrıslı Rum medyası, Kıbrıs’taki Pile köyündeki olaylar üzerinden sahte haberlerle gerilimleri kışkırtmaya başladı. Kıbrıslı Rum medyası, “15 Türk tankının bölgeye getirildiği” ve “askeri unsurların mevcut olduğu” yalanını yaydı. Bölgede yalnızca polis ve sivil yetkililerin bulunduğu öğrenildi. Kıbrıslı Rum medyasındaki bu sahte haberler, bir kez daha onların “sadece gerilimleri tırmandırmak ve KKTC’yi uluslararası ilişkilerde zor duruma düşürmek” çabalarının bir parçası olduğunu ve Rumların bu tür girişimlerine alışkın olduğumuzu gösteriyor.
