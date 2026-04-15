Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye rekor proje desteğine hazırlanıyor. ABD'de imzalar atıldı. Bu banka tarihinin en büyük üçüncü proje desteği olarak kayıtlara geçti.

1
#1
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (İstanbul North Rail Crossing Project-INRAIL) kapsamında Dünya Bankasından temin edilen 1,67 milyar avroluk finansmana yönelik anlaşmaya imza attı. ABD’de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu projenin Dünya Bankası tarihinde onaylanan en büyük üçüncü proje olduğunu belirtti.

#2
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

G20 ve Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Bakan Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin finansman anlaşmasının Dünya Bankası'nın genel merkezinde düzenlenen imza törenine katıldı. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, küresel enerji güvenliğinin ve ticaret koridorlarının çatışmalar, parçalanma ve yıllarca süren yetersiz yatırımlar nedeniyle baskı altında olduğuna işaret ederek, bu sorunların küresel nitelikte olduğunu ve küresel yanıtlar gerektirdiğini söyledi. Bu çerçevede Orta Koridor'un önemini vurgulayan Şimşek, söz konusu hattın 18 günlük süresiyle Pekin'den Londra'ya uzanan en hızlı rota olduğunu aktardı.

#3
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Şimşek, altyapının Türkiye'nin kalkınma hikayesinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, son 20 yılda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydetti. Sadece kara yollarına 180 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade eden Şimşek, havalimanı ağının da genişletildiğini aktardı.

#4
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarının Türkiye'nin bir sonraki hedefi ve en büyük önceliği olduğunu vurgulayan Şimşek, Dünya Bankası ile olan ortaklığın bu çabanın merkezinde yer aldığını dile getirdi. Şimşek, "Bu ortaklık finansman sağlıyor, standartları sağlamlaştırıyor ve küresel piyasalara güven sinyali veriyor" dedi. Bu ortaklığın yıllar içinde titizlikle inşa edildiğine dikkati çeken Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin sıradan bir altyapı projesi olmadığını anlattı.

#5
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Şimşek, projenin Orta Koridor'un en kritik darboğazlarından birini çözüme kavuşturacağını belirterek, İstanbul Boğazı üzerinden Orta Koridor'un en kısıtlı geçiş noktalarından birine yüksek kapasiteli bir demir yolu alternatifi sunduğunu, koridorun güvenilirliğini güçlendireceğini ve küresel ticaret için stratejik değerini derinleştireceğini vurguladı. Projenin kapasitede "dönüştürücü bir sıçrama" sağlayacağını da belirten Şimşek, İstanbul Boğazı'ndan geçen demir yolu yük hacminin yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkacağını kaydetti. Şimşek, bunun kıtalararası yük taşımacılığı için karbon nötr bir altyapı oluşturacağına işaret ederek, bunun, bölgenin daha önce hiç tanık olmadığı ölçekte bir yapısal dönüşüm olduğunu söyledi.

#6
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Projenin çok taraflı altyapı finansmanı alanında bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayan Şimşek, toplam büyüklüğü 8,1 milyar dolar olan projenin finansmanının yüzde 83'ünün uluslararası finans kuruluşlarından sağlandığını kaydetti. Şimşek, "Bu, Dünya Bankasının tüm tarihinde onaylanan en büyük üçüncü proje. Bu gerçek tek başına, iddiamızın ölçeğini ve ortaklarımızın Türkiye'nin projeyi hayata geçirme kapasitesine duyduğu güveni ortaya koyuyor" diye konuştu. Ayrıca projenin 400 binden fazla kişiye daha yüksek gelirli istihdam sağlayacağını belirten Şimşek, altyapının yalnızca mal taşımakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda geçim kaynakları oluşturduğunu ve İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin bunun her ikisini de yapacağını dile getirdi. Şimşek, finansman anlaşmasının Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna ve Dünya Bankası ile ortaklığa duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu aktardı.

#7
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ise İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin Türkiye'nin ulaşım sistemi ve ekonomik büyümesi için kalıcı faydalar sağlayacak önemli bir proje olduğunu vurguladı. Bjerde, projenin etkisinin "dönüştürücü" olacağına dikkati çekerek, İstanbul Boğazı boyunca demir yolu kapasitesini artırarak Türkiye'nin en kritik ulaşım darboğazlarından birine çözüm getirdiğini belirtti. Anna Bjerde, "Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru olmak üzere üç stratejik koridor boyunca bağlantıyı güçlendirecek. Bu sayede Boğaz'ı geçenler için ulaşım daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale gelecek. Bu, sadece Türkiye için değil, bölgesel ve uluslararası ticaret için de önemli" dedi. Uluslararası işbirliğiyle hayata geçirilen projeye yaklaşık 6,75 milyar dolarlık finansman sağlanmasının beklendiğini kaydeden Bjerde, bunun projeye duyulan güveni yansıttığını ifade etti.

#8
Foto - Tarihin en büyük üçüncü projesi! Dünya Bankası'ndan ses getirecek Türkiye kararı

Bjerde, projenin ekonomik etkisinin imalat, tarım ve hizmet sektörlerine kadar uzanarak bölgede refahı artıracağını ve geçim kaynaklarını iyileştireceğini aktardı. Bu arada, Türkiye, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi kapsamında Dünya Bankasından 1,67 milyar avro tutarında uygun koşullu finansman temin etmişti. Proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu hattının inşasını kapsıyor. Projenin Orta Koridor ve Irak Kalkınma Yolu gibi uluslararası ticaret güzergahlarını birbirine bağlayarak Türkiye'nin bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştirmesi hedefleniyor.

Hamdi

5 kol faliyetleri tüm hızıyla devam ediyor dünya banakası denilen kurum ne zaman hangi ülkeye yardım destek adı altında para gönderse o ülke 2 yıl içinde ters düz oluyor projeye gönderiliyor şeklinde görünsede aslında o ülkede yerleşik ajanlara para takviyesi yapılıyor kurumlardaki işbirlikçiler sayesinde gönderilen para a dolaylı yoldan ajanlara taksim ediliyor ve ajanlar bir üst kademeye geçip faliyetleri hızlandırıyorlar izleyin görün bakalım para geldikten sonra ülkemizde ne gibi olaylar gelişecek

Mustafa

Köprü ye hayır yaşasın tüp geçit ler
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı Meclis kürsüsünden haykırdı. Mısır ziyareti so..
Binlerce ABD askeri Çin sınırında!
Dünya

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

Çin ile yaşanan gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde düzenlenecek Balikatan tatbikatı, 17 bini aşkın askerin katılımıyla bugüne..
Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler
Gündem

Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler

Hamas tarafından aylarca rehin tutulduktan sonra ateşkes ile birlikte serbest bırakılan bir İsrailli kadın rehinenin açıklamaları, tüm dünya..
Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...
Ekonomi

Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...

Afganistan’da bankacılık sistemine ilişkin dikkat çeken bir dönüşüm duyuruldu. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren tüm ticari bankalarda fa..
Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun
Dünya

Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat ..
