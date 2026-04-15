Fenerbahçeliler şokta! Sadettin Saran'ın rakipleri geri çekildi: Önce şampiyonluk
Fenerbahçe'de seçim ve şampiyonluk telaşı birbirine karıştı...Sarı-lacivertliler seçim atmosferinden sıyrılıp şampiyonluk için kenetlenmek istiyor.
Başkanlık için adaylığını açıklayan Barış Göktürk ligin bitmesine son 5 hafta kala seçim çalışmalarını durdurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürerek şampiyonluk kapısını araladı. Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk için emin adımlar atmak isteyen sarı-lacivertliler camianın seçim gibi gergin bir havaya da bürünmesine izin vermiyor.
Öte yandan Fenerbahçe başkan adaylarından Barış Göktürk ve ekibinin tüm seçim çalışmalarını askıya aldığı konuşuluyor. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanıp şampiyonluk yolunda takımı kötü etkileyebilecek bir gerginlikten kaçınacaklar. Hakan Safi ve cephesinden ise henüz bu konuda net bir durum yok.
Fenerbahçe 18 Nisan'da gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu'nda da herhangi bir gerginlik istemiyor. Kenetlenme çağrısında bulunuldu ve takımın hiçbir konuda kötü etkilenmesi istenmiyor. Kısacası, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında ibrenin yeniden dönmesi, camia içindeki siyasi tartışmaların yerini kenetlenmeye bıraktı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23