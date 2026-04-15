Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Süper Lig'den 1 isim listeye girdi!
Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, dünyanın en iyi 15 kalecisini açıkladı. Listede Süper Lig'den 1 isim de yer aldı.
Dünyanın en iyi kalecilerinin belirlendiği yeni liste futbol gündemine damga vurdu. Uluslararası spor platformu The Athletic tarafından hazırlanan sıralamada, oyuncuların yalnızca bu sezonki performansları değil, uzun vadeli istikrarları, elit seviyede gösterdikleri süreklilik ve oyuna yaptıkları katkı da dikkate alındı.
İşte dünyanın en iyi 15 kalecisi:
15. Ederson (Fenerbahçe/Brezilya)
14. Diogo Costa (Porto/Portekiz)
13. Unai Simon (Athletic Bilbao/İspanya)
12. Yann Sommer (Inter/İsviçre)
11. Jordan Pickford (Everton/İngiltere)
10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/İsviçre)
9. Joan Garcia (Barcelona/İspanya)
8. Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)
7. David Raya (Arsenal/İspanya)
6. Emiliano Martinez (Aston Villa/Arjantin)
5. Mike Maignan (Milan/Fransa)
4. Manuel Neuer (Bayern Münih/Almanya)
3. Alisson (Liverpool/Brezilya)
2. Gianluigi Donnarumma (Manchester City/İtalya)
1. Thibaut Courtois (Real Madrid/Belçika)/ kaynak: ensonhaber
