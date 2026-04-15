Dost ve kardeş ülke Kazakistan'dan Türkiye ile 'anlaşmazlık' açıklaması! Tokayev sessizliğini bozdu

Tokayev, görüşmede, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin ülkesi için stratejik bir ortak olduğunun altını çizen Tokayev, "Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen yaklaşık 35 yılda işbirliğimiz istikrarlı şekilde gelişmiş ve nitelik açısından yeni bir seviyeye ulaşmıştır. Kazakistan ile Türkiye arasında herhangi bir çelişki veya anlaşmazlık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.