Bağışıklık sistemine karşı: Doğal antibiyotik tezgahlara indi: Sadece 2 ay yiyebilirsiniz...
Bu mucize bitki için tezgahlar dolup taşmaya başladı.
Dağların sarp kayalıklarından sofralara uzanan bu mucize, bağışıklık sistemine adeta çelik bir zırh örüyor. Kanserden tansiyona kadar birçok hastalığa karşı 'doğal antibiyotik' olarak kabul edilen bu bitki, sadece yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkıyor. İşte tam bir vitamin deposu olarak tanımlanan o şifa kaynağı...
Elazığ ve Tunceli dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı.
Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 100 liradan satışa sunuldu.
Çiriş otunun yavaş yavaş tezgahlardaki yerini aldığını aktaran Zülfü Güngör, "Çiriş otu bize Tunceli'den geliyor. Vatandaşlar toplayıp yolluyor, biz de burada satıyoruz. Bunun hasadı 2 ay sürüyor daha fazla sürmüyor.
Bunun şeker, tansiyon ve kolesterol hastaları için çok şifalıdır. Geçen sene fiyatları 75 liraydı bu sene 100 liradan satıyoruz. Vatandaşlar zaten genel olarak doğal otların gelmesini bekliyor" dedi.
Muzaffer Yetim ise, "Çiriş otu, Tunceli'nin dağlarından geliyor. Kar yağışının bittiği bölgelerde çıkarak buraya geliyor. Çiriş otunu emekçi kadınlar, yaşlı amcalar ve işi olmayanlar topluyor. Onlar orada faydalanıyor biz de burada faydalanıyoruz. Ekmek paramızı çıkartıyoruz. Vatandaşların çok talebi var. Çiriş otunun antibiyotik kadar faydası vardır" diye konuştu.
Sabah'a göre; Halk arasında sadece bir mevsimlik lezzet olarak görülen o eşsiz bitki, uluslararası tıp dünyasının radarına girdi. "A Comprehensive Review on the Medicinal Plants from the Genus Asphodelus" (Plants - Basel dergisi) başlığıyla yayımlanan kapsamlı bilimsel makale, bu bitkinin asırlardır halk tababetinde kullanılmasının tesadüf olmadığını kanıtladı.
Yapılan araştırmalara göre, bitkinin özünde bulunan bileşenler egzama, mantar ve deri iltihapları üzerinde adeta bir bariyer görevi görüyor. Geleneksel olarak yanık ve yara tedavisinde kullanılan bitkinin hücre yenileme hızı, modern tıp verileriyle de destekleniyor.
Özellikle Türkiye'deki geleneksel kullanıma atıfta bulunulan makalede, bitkinin kök ve yapraklarının peptik ülser (mide ülseri) ve hemoroid tedavisinde şaşırtıcı etkiler sunduğu ifade ediliyor. Sindirim sistemini rahatlatan yapısı, onu sadece bir besin değil, bir şifa kaynağı haline getiriyor.
İçeriğindeki yoğun flavonoidler sayesinde güçlü bir anti-inflamatuar (iltihap giderici) olan bu mucize, romatizma gibi ağrılı süreçlerde vücudun direncini artırıyor.
Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise bitkinin sitotoksik etkileri üzerine. Makalede, özellikle akciğer ve prostat kanseri hücre hatlarına karşı hücre öldürücü potansiyel taşıdığına dair bulgulara yer veriliyor. Serbest radikallere karşı savaşan antioksidan yapısı, vücudu hastalıklara karşı adeta bir kaleye dönüştürüyor.
