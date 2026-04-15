Kazımaya gerek yok! Dibi tutan tencereyi ovmaya son! İçine sadece bir parça atıp kaynatın
Kazımaya gerek yok! Dibi tutan tencereyi ovmaya son! İçine sadece bir parça atıp kaynatın

Dibi tutan tencereyi ovma derdine son verebilirsiniz.

Mutfakta yemek yaparken bir anlık dalgınlık, en sevdiğiniz tencerenin dibinin tutmasına neden olabilir. Kararan ve yanan tencere tabanlarını temizlemek ise genellikle saatler süren ovma işlemi ve yorgunluk demektir. Ancak artık ne tencerenizi çizmenize ne de kollarınızı yormanıza gerek var.

Bu adımları uygulayarak dibi kararmış tencerelerinizi çok kısa bir sürede eski haline çevirebilirsiniz. Sadece bir parça ekleyip kaynatarak tüm yanıklardan kurtulabilirsiniz. İşte o mucizevi yöntem…

Yanmış yemek artıkları tencere tabanına adeta mühürlendiğinde, bulaşık süngerleri ve teller genellikle yetersiz kalır. Kimyasal temizleyiciler ise hem sağlığa zararlı olabilir hem de tencerenin kaplamasına zarar verebilir.

Sosyal medyada temizlik tutkunlarının paylaştığı ve deneyenlerin hayran kaldığı bu yöntemle, dibi tutan tencereler zahmetsizce parlıyor.

Tencerenizin dibindeki inatçı yanıkları söküp atmak için tek ihtiyacınız olan bir adet bulaşık makinesi tableti.

Dibi tutan tencerenin içerisine, yanık yerleri kaplayacak kadar su doldurun. İçine bir adet bulaşık makinesi tabletini bırakın. Tencereyi ocağa alın ve suyu kaynatmaya başlayın.

Su kaynadıkça yanıkların yumuşadığını ve kendiliğinden yüzeye çıktığını göreceksiniz. Yaklaşık 5-10 dakika kaynattıktan sonra suyu dökün ve tencerenizi normal bir süngerle yıkayın.

Eğer elinizin altında tablet yoksa, doğal bir yöntem de mevcut. Tencerenin dibine bir miktar karbonat dökün, üzerine yarım çay bardağı sirke ekleyin ve köpürmesini bekleyin. Ardından bir miktar su ekleyerek kaynatın. Bu karışım da en zorlu yanıkları bile saniyeler içinde çözecektir. Her tencerenin malzemesi farklıdır ve yanlış temizleme yöntemi tencerenizin ömrünü kısaltabilir. İşte tencerenizin türüne göre uygulamanız gereken o hassas ayarlar:

Çelik Tencereler: Çelik tencereler en dayanıklı olanlardır. Bulaşık makinesi tableti veya sirke-karbonat ikilisi bu tencerelerde mükemmel sonuç verir. Parlaklığını geri kazanması için temizlik sonrası bir parça limonla ovabilirsiniz.

Granit ve Teflon Tencereler: Bu tencerelerin yüzeyi hassastır. Kesinlikle metal kaşık veya sert tel sürmemelisiniz. Sadece su ve bulaşık deterjanı ekleyerek kaynatmak, ardından yumuşak bir süngerle silmek kaplamayı korur.

Döküm Tencereler: Döküm tencerelerde deterjan kullanımı pek önerilmez. Dibi tuttuğunda içine kalın tuz döküp bir miktar suyla ısıtarak ovalamak, dökümün doğal yapısını bozmadan temizlenmesini sağlar.

