Kazımaya gerek yok! Dibi tutan tencereyi ovmaya son! İçine sadece bir parça atıp kaynatın

Eğer elinizin altında tablet yoksa, doğal bir yöntem de mevcut. Tencerenin dibine bir miktar karbonat dökün, üzerine yarım çay bardağı sirke ekleyin ve köpürmesini bekleyin. Ardından bir miktar su ekleyerek kaynatın. Bu karışım da en zorlu yanıkları bile saniyeler içinde çözecektir. Her tencerenin malzemesi farklıdır ve yanlış temizleme yöntemi tencerenizin ömrünü kısaltabilir. İşte tencerenizin türüne göre uygulamanız gereken o hassas ayarlar: