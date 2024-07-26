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Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

2024-07-26 17:23:49
Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Gözünü orta saha transferine çeviren sarı-lacivertliler, taraftarı ayağa kaldıracak bir takviyeye imza atmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de yıldız isimle yolların ayrılması için Ali Koç yönetimi talimatı verdi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.

#2
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

#3
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

#4
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Youssef-En Nesyri transferiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

#5
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Sarı-lacivertli takımda yapılan flaş transferlerin ardından Cengiz Ünder gözden çıkarıldı. Yönetim, Mourinho'nun planında yer almayan yıldız futbolcunun menajerine kulüp bulması için talimat verdi.

#6
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye teslim edecek.

#7
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Deneyimli teknik adamın planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı. 15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeri görüşmeye çağrıldı.

#8
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

27 yaşındaki futbolcunun temsilcisi kulüp arayışlarına başlarken Fenerbahçe kurmayları 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Cengiz Ünder Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

#9
Foto - Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:

Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmayan sarı-lacivertli futbolcunun daha önce de İtalya’ya geri döneceği haberleri çıkmıştı. Bu kez ise Calciomercato’da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Cengiz’i Napoli, Fiorentina ve Bologna’ya önerdi.

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