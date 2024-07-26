2024-07-26 17:23:49 Skandal ihtimal gündeme geldi: Türkiye ile ipleri kopardı! Kulislerde konuşulan transfer hamlesi: Ali Koç bile resti çekti:
FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Gözünü orta saha transferine çeviren sarı-lacivertliler, taraftarı ayağa kaldıracak bir takviyeye imza atmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de yıldız isimle yolların ayrılması için Ali Koç yönetimi talimatı verdi. İşte detaylar...