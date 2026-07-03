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Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız

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Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız

Güney Kıbrıslı gazeteci Dionysis Dionysiou, Türkiye ve KKTC'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak çözüm için tepki toplayan ifadeler kullandı.

#1
Foto - Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’ın Türkiye düşmanlığı yaparak öne çıkan gazetecilerinden Dionysis Dionysiou, Politis radyosuna yaptığı konuşmada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, ''Toprak iadesi olmadan bir anlaşma Kıbrıslı Rumlar tarafından kolay kabul edilmez’’ dedi.

#2
Foto - Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız

Dionisiou, ‘’Özellikle Güzelyurt’un en az bir kısmının iadesi ve belirli kıyı bölgelerinin geri alınması şart. Bunlar olmadan yeni bir anlaşmanın Rum tarafında referandumda geçmesi çok zor’’ diye konuştu.

#3
Foto - Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız

Rumların kademeli olarak toprak geri alması gerektiğini savunan Rum gazeteci, ‘’Örneğin kapalı şehir Maraş. Buna karşılık Kıbrıslı Türkler uluslararası statü yükseltmeleri (liman/havaalanı kullanımı, doğrudan ticaret gibi) elde edebilir’’ ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız

Di’onisiou, Rumlara da, ‘’Zaman geçtikçe Kıbrıs Sorunu sadece çözümsüz kalmıyor, giderek daha da karmaşıklaşıyor’’ uyarısı yaptı.

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Yorumlar

Şehit

Gelde al o zaman biz sizinle anlaşmak birleşmek istemiyoruzki AB lede
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