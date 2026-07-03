Skandal çıkış: Türkler bize toprak vermezse anlaşmayız
Güney Kıbrıslı gazeteci Dionysis Dionysiou, Türkiye ve KKTC'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak çözüm için tepki toplayan ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıslı gazeteci Dionysis Dionysiou, Türkiye ve KKTC'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak çözüm için tepki toplayan ifadeler kullandı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’ın Türkiye düşmanlığı yaparak öne çıkan gazetecilerinden Dionysis Dionysiou, Politis radyosuna yaptığı konuşmada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, ''Toprak iadesi olmadan bir anlaşma Kıbrıslı Rumlar tarafından kolay kabul edilmez’’ dedi.
Dionisiou, ‘’Özellikle Güzelyurt’un en az bir kısmının iadesi ve belirli kıyı bölgelerinin geri alınması şart. Bunlar olmadan yeni bir anlaşmanın Rum tarafında referandumda geçmesi çok zor’’ diye konuştu.
Rumların kademeli olarak toprak geri alması gerektiğini savunan Rum gazeteci, ‘’Örneğin kapalı şehir Maraş. Buna karşılık Kıbrıslı Türkler uluslararası statü yükseltmeleri (liman/havaalanı kullanımı, doğrudan ticaret gibi) elde edebilir’’ ifadelerini kullandı.
Di’onisiou, Rumlara da, ‘’Zaman geçtikçe Kıbrıs Sorunu sadece çözümsüz kalmıyor, giderek daha da karmaşıklaşıyor’’ uyarısı yaptı.
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