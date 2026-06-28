Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar
2026 FIFA Dünya Kupası devam ediyor. İşte dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası'na veda eden ülkeler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası devam ediyor. İşte dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası'na veda eden ülkeler
Türkiye
Haiti
Tunus
Ürdün
Panama
Çekya
Katar
CURAÇAO
Yeni Zelenda
Uruguay
Irak
İskoçya
İran
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