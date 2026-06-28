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Spor
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Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

2026 FIFA Dünya Kupası devam ediyor. İşte dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası'na veda eden ülkeler

#1
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Türkiye

#2
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Haiti

#3
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Tunus

#4
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Ürdün

#5
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Panama

#6
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Çekya

#7
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Katar

#8
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

CURAÇAO

#9
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Yeni Zelenda

#10
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Uruguay

#11
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

Irak

#12
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

İskoçya

#13
Foto - Türkiye ile aynı sonu yaşadılar! İşte 2026 Dünya Kupası’na veda eden takımlar

İran

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