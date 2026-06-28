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Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

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Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

İsrail basını, diplomatik ilişkilerin bulunmadığı Katar ve Suudi Arabistan ile ABD'nin arabuluculuğunda gizli askeri ve ticari ilişkiler kurulduğunu öne sürdü.

#1
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misilleme operasyonlarını sürdürüyor.

#2
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

Sahada askeri gerilim en üst düzeye çıkarken, İsrail merkezli Haaretz'in yayımladığı resmi belgeler ise Körfez'deki krizin arka planındaki şaşırtıcı bir ticaret ağını deşifre etti. İddialara göre Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti "terörizmi desteklemekle" suçladığı Katar ile milyarlarca şekel değerinde gizli askeri ticari bağlar kurdu.

#3
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

Yapılan fotoğraf analizleri, Katar kraliyet filosunda bulunan iki adet Boeing 747 ve bir adet Airbus A340-500 tipi uçakta, Elbit Systems üretimi olan ve "Magen Rakia" olarak bilinen "C-MUSIC" füze savunma sisteminin kurulu olduğunu tespit edildi.

#4
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

Uçakların altına monte edilen sistem, omuzdan fırlatılan ısı güdümlü füzelere karşı kızılötesi ışınlar yayarak hedefi yanıltıyor. Eski üst düzey Mossad yetkilileri ile emekli Tümgeneral Yoav Mordechai'nin satışlarda aracılık yaptığı ve yüz binlerce dolar komisyon aldığını öne çıkaran İsrail basını, Netanyahu'nun Katar ile 100 milyon doları aşan savunma sözleşmelerine bizzat onay verdiğini yazdı.

#5
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

İran ve Körfez'deki askeri dengeleri sarsacak bir diğer veri ise ABD Savunma Bakanlığıile Boeing arasında yapılan resmi tedarik sözleşmelerinden çıktı. ABD'nin Katar Hava Kuvvetleri'ne sattığı 36 adet F-15QA "Ababil" savaş uçağı projesinde, İsrailli şirketlere 150 ila 250 million dolar değerinde alt yüklenici sözleşmeleri verildi.

#6
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

Söz konusu kapsamda Elbit America, Cyclone ve Israel Aerospace Industries (IAI), Katar jetleri için kritik aviyonik sistemler ve gövde parçaları üretti. Collins Elbit Vision Systems ortaklığı ise Katar pilotları için uçuş verilerini doğrudan vizöre yansıtan ve adet fiyatı 200 bin dolar olan gelişmiş "JHMCS" savaş kasklarından 160 adet tedarik etti.

#7
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

Elde edilen verilere göre resmi diplomatik bağı olmayan Suudi Arabistan'ın da İsrail savunma sanayisinin en büyük müşterilerinden biri olduğunu belgeledi. Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-15SA savaş uçakları için Pentagon üzerinden yapılan dev anlaşmada, İsrailli Collins Elbit firması tarafından üretilen 462 adet JHMCS akıllı savaş kaskı ve 462 adet AN/AVS-9 gece görüş gözlüğü Suudi ordusuna teslim edildi.

#8
Foto - Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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