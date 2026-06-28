Kardeş Katar'ı tezgaha mı getirdiler

Elde edilen verilere göre resmi diplomatik bağı olmayan Suudi Arabistan'ın da İsrail savunma sanayisinin en büyük müşterilerinden biri olduğunu belgeledi. Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-15SA savaş uçakları için Pentagon üzerinden yapılan dev anlaşmada, İsrailli Collins Elbit firması tarafından üretilen 462 adet JHMCS akıllı savaş kaskı ve 462 adet AN/AVS-9 gece görüş gözlüğü Suudi ordusuna teslim edildi.