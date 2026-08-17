Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattındaki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının takip edildiği aktarılan analizde “Görüşmelerin ilerlememesi, tarafların birbirlerine yönelik açıklamaları, yapılan açıklamaların tutarsızlığı, altında da iyimserliği sınırlayan unsur olarak öne çıktı” yorumu paylaşıldı. Bu arada FED’in temmuzdaki son toplantısına dair tutanaklar çarşamba günü açıklanacak. Tutanaklar, bir sonraki faiz kararı hakkında ipuçları verebileceği için altın cephesinde de dikkatle bekleniyor.