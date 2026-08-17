Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak
Altın fiyatlarında son dakika! 17 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL ve ons fiyatı 4.394 dolardan haftaya başlarken, ilk fiyatlamalar sınırlı da olsa yükselişe işaret etti. FED’in temmuz toplantısına dair tutanaklar 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Altın için kritik 3 gün başlarken, gelecek dönemde FED para politikasına ilişkin sinyaller dikkatle bekleniyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise altın için kısa vadeli kritik seviyeleri açıkladı.