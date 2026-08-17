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Ekonomi
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Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Altın fiyatlarında son dakika! 17 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL ve ons fiyatı 4.394 dolardan haftaya başlarken, ilk fiyatlamalar sınırlı da olsa yükselişe işaret etti. FED’in temmuz toplantısına dair tutanaklar 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Altın için kritik 3 gün başlarken, gelecek dönemde FED para politikasına ilişkin sinyaller dikkatle bekleniyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise altın için kısa vadeli kritik seviyeleri açıkladı.

#1
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Küresel piyasalarda geçem hafta yüzde 0,80 değer kazanarak 4.377 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da pozitif başlangıç yapıyor. TSİ 06:00 itibarıyla 4.394 dolardan fiyatlanan ons altın ilk işlemlerde yüzde 0,40 civarında günlük prime ulaştı. İçeride de spot piyasada işlem gören 17 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL’den güne başlıyor. Altın fiyatlarında bu hafta Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak FED tutanakları dikkatle takip ediliyor.

#2
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan haftalık altın analizinde “ABD enflasyonu, altında yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli katalizör oldu. Temmuzda TÜFE aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e geriledi. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 ile önceki aya kıyasla sınırlı yavaşlamaya işaret etti. Verilerin ardından FED’in eylül toplantısında faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentiler gerilerken, dolar endeksi ve kısa vadeli tahvil faizlerindeki zayıflama ons altını destekledi” denildi.

#3
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Geçen hafta perşembe günü açıklanan üretici enflasyonunun da bu görünümü desteklediği belirtilen analizde “Temmuzda ÜFE aylık bazda değişim göstermezken, yüzde 0,2 artış beklentisinin altında kaldı. Yıllık üretici enflasyonu yüzde 5,5’ten yüzde 4,7’ye geriledi. Üretici fiyatlarındaki yavaşlama, tüketici enflasyonu sonrasında oluşan ılımlı fiyat görünümünü desteklerken, FED’in yakın vadede faiz artırması gerektiğine yönelik baskıyı azalttı. Eylülde faiz artırımı ihtimali geçen hafta başındaki yaklaşık yüzde 50 seviyelerinden yüzde 35’in altına geriledi” ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattındaki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının takip edildiği aktarılan analizde “Görüşmelerin ilerlememesi, tarafların birbirlerine yönelik açıklamaları, yapılan açıklamaların tutarsızlığı, altında da iyimserliği sınırlayan unsur olarak öne çıktı” yorumu paylaşıldı. Bu arada FED’in temmuzdaki son toplantısına dair tutanaklar çarşamba günü açıklanacak. Tutanaklar, bir sonraki faiz kararı hakkında ipuçları verebileceği için altın cephesinde de dikkatle bekleniyor.

#5
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Altında 30-40 gün süren bir stabilizasyon döneminden sonra makro verilerin etkisiyle yukarı yönlü bir kırılma yaşandığını aktaran Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, “Altını destekleyen en büyük unsurlardan biri Merkez Bankalarının alımları. Fiyatı asıl yukarı taşıyan güç ise kurumsal ve bireysel talep. Temmuzda ETF (altın fonu) girişlerinde 3 milyar dolarlık net artış görülmesi ve mayıs-haziran dönemindeki çıkışların sona ermesi, yatırımcıların sahaya geri döndüğüne dair önemli bir işaret” dedi.

#6
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise ons fiyatında 4.311 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu belirterek “Bu seviyenin altına gelinmesi halinde satış baskısı artabilir. Hareketin nerede duracağı izlenmelidir. Çok güçlü bir yükseliş beklentisi için ise 4.450 dolar direnci üzerinde 1-2 günlük kapanışlar kritik bir katalizör olabilir” yorumunu paylaştı.

#7
Foto - Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak

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