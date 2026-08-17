Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Şirketin ikinci çeyrek hasılatı 13 milyar 158,4 milyon TL olurken, geçen yılın aynı çeyreğinde 25 milyar 174,9 milyon TL seviyesindeydi. İkinci çeyrekte esas faaliyet zararı 2 milyar 264,9 milyon TL, net dönem zararı ise 820,1 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025'in ikinci çeyreğinde şirket 2 milyar 369,7 milyon TL net zarar açıklamıştı. İlk yarıda finansman gelirleri 2 milyar 630,1 milyon TL, finansman giderleri ise 4 milyar 572,3 milyon TL oldu. Şirket, enflasyon muhasebesi kapsamında 3 milyar 514,8 milyon TL net parasal pozisyon kazancı kaydetti. Vergi öncesi zarar 2 milyar 538 milyon TL olarak gerçekleşti.