  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dönemde sırt ağrılarından şikayetçiydi! Ünlü oyuncu, 36 yaşında hayatını kaybetti Otomotivde asıl büyük beklenti 2027’de! 7 ayda iki farklı tablo Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı Şov devam ediyor... 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti Füzeyle vurduğu ülkeden giriş izni istedi! İran’dan komik talep Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı Devlet Bahçeli’den kritik “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Buna kesinlikle imkân tanımayacağız
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Zorlu Holding'in beyaz eşya şirketi Vestel'le ilgili son durum ortaya çıktı. Yatırım uzmanı Arif Yılmaz, şirketin borcuna günlük eklenen faizi açıkladı.

#1
Foto - Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının ilk yarısında 2 milyar 277,3 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin net zararı 2025'in aynı döneminde 3 milyar 789,8 milyon TL seviyesindeydi.

#2
Foto - Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Konsolide olmayan finansal tablolara göre şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 47 milyar 429,96 milyon TL'den 23 milyar 799,02 milyon TL'ye geriledi. Net satışlardaki yıllık düşüş yaklaşık yüzde 49,8 olarak gerçekleşti. Şirket, geçen yılın ilk yarısında 3 milyar 759,3 milyon TL brüt kâr elde ederken, 2026'nın aynı döneminde 205 milyon TL brüt zarar kaydetti. Esas faaliyet zararı ise 2 milyar 62 milyon TL'den 4 milyar 110,6 milyon TL'ye yükseldi.

#3
Foto - Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Şirketin ikinci çeyrek hasılatı 13 milyar 158,4 milyon TL olurken, geçen yılın aynı çeyreğinde 25 milyar 174,9 milyon TL seviyesindeydi. İkinci çeyrekte esas faaliyet zararı 2 milyar 264,9 milyon TL, net dönem zararı ise 820,1 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025'in ikinci çeyreğinde şirket 2 milyar 369,7 milyon TL net zarar açıklamıştı. İlk yarıda finansman gelirleri 2 milyar 630,1 milyon TL, finansman giderleri ise 4 milyar 572,3 milyon TL oldu. Şirket, enflasyon muhasebesi kapsamında 3 milyar 514,8 milyon TL net parasal pozisyon kazancı kaydetti. Vergi öncesi zarar 2 milyar 538 milyon TL olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Vestel Beyaz Eşya'nın toplam aktifleri 2025 sonundaki 106 milyar 5,3 milyon TL'den 30 Haziran 2026 itibarıyla 98 milyar 191,7 milyon TL'ye geriledi. Özkaynaklar 43 milyar 188,6 milyon TL'den 41 milyar 291,5 milyon TL'ye düştü. Net borç ise 23 milyar 735,6 milyon TL'den 26 milyar 229,1 milyon TL'ye yükseldi. Net borcun özkaynaklara oranı da yüzde 55'ten yüzde 64'e çıktı.

#5
Foto - Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti

Vestel'deki son tabloyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arif Yılmaz, "Vestel büyük bir bataklığın içinde. Vestel'in finansal borcu 2 milyar dolar seviyesini geçti. Şirketin borcuna günlük yaklaşık 70 milyon tl faiz ekleniyor. Allah yatırımcısına sabır versin" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem

Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün..
Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!
Teknoloji

Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!

Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail bağlantılı şirketlere yönelik boykot çağrıları yapan İrbak platformuna ait bir görselde, aralarında Waze..
Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme
Gündem

Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme

Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor
Dünya

Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor

İç savaşın şiddetlendiği Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, son 24 saatte Husilere 181 operasyon düzenledi. Husiler, saldırı..
Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!
Gündem

Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!

Sol-seküler medyanın acı ve taziye dinlemeyen gayrii nsani dili, Bursa'da meydana gelen elim bir trafik kazasında bir kez daha hortladı. Nak..
Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir
Gündem

Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar, Mısır ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23