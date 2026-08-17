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Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı

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Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı

Türkiye'de 84 yıldır faaliyette olan ve bünyesinde çok önemli firmalar bulunan ünlü holding hakkında verilen konkordato süreci uzatıldı.

#1
Foto - Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı

İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding için konkordato süresini uzattı.

#2
Foto - Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı

İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.

#3
Foto - Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı

İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor. 1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.

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Foto - Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı

sfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.

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