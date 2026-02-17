  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi
Giriş Tarihi:

'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili olarak, "İnşallah Irak’ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" sözleri sonrası Irak'ın Basra Milletvekili Ala el-Haydari Türkiye'yi tehdit etmişti. Haydari, "Irak'taki çıkarların; 24 milyar dolarlık bir ticari hacim ve Irak'ta faaliyet gösteren 600 Türk şirketi... Ağırlığına saygı duy, yoksa seni biz terbiye ederiz" demişti. Irak tarafından yeni açıklama geldi.

#1
Foto - 'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

Katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda yerel medyaya Suriye'deki durumu değerlendiren Barzani, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki diyalogu desteklediklerini belirterek, Suriye'deki krizin çözümünde Türkiye'nin rolünün yapıcı olduğunu ifade etti.

#2
Foto - 'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

Barzani, Suriye'de sorunlar yaşandığı sırada Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktararak, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin rolü çok olumluydu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - 'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

Suriye hükümet güçlerinin Halep'te YPG'ye karşı yürüttüğü operasyon sürecine değinen Barzani, "İnsanların oradan (Halep'ten) huzurla tahliye edilmesi sürecinde Türkiye gerçekten büyük bir rol oynadı. Türkiye'nin rolü çok pozitifti. SDG ve Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadılar. Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur." diye konuştu.

#4
Foto - 'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

Barzani, Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmayı işaret ederek, "Şam'a sorarsanız, Kürtlere (YPG) çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere (YPG) sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrime göre, yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - 'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

IKBY olarak, Suriye'deki tüm bileşenlerin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmasını desteklediklerini kaydeden Barzani, "Önemsediğimiz nokta, Rojava (Kuzey ve kuzeydoğu Suriye) ve Suriye'deki diğer bileşenlerle ilgili ne yapılıyorsa bunların bir şekilde Suriye anayasasında yer almasıdır." dedi.

#6
Foto - 'Sizi terbiye ederiz' tehdidi sonrası geri adım attılar: Türkiye olmasydı gerçekleşmezdi

Barzani, IKBY modelinin Suriye'de de uygulanmasına yönelik görüşlere işaret ederek, "Bu konuda gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı'nda (IKBY) sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye'ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

