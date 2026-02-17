  • İSTANBUL
Dünya
8
Yeniakit Publisher
61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı
Giriş Tarihi:

61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni “sığınak deliciler” için düğmeye basıldı

ABD Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz Haziran ayında İran’daki nükleer tesislere düzenlenen operasyonlarda kullanılan 30 bin poundluk GBU-57 "Sığınak Delici" mühimmatlar için Boeing ile dev bir sözleşme imzaladı. Kaya ve betonun 61 metre altına nüfuz edebilen bu devasa bombaların, "stratejik acil durum" planları kapsamında operasyonel hazırlığı artırmak için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. 100 milyon doları aşan bu tedarik süreci, bölgedeki nükleer gerilimin savunma sanayii ayağındaki yansıması olarak değerlendiriliyor.

1
#1
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

ABD Hava Kuvvetleri, Boeing şirketinden daha fazla sığınak delici mühimmat almak için harekete geçti. Bahse konu mühimmatlar, Haziran ayında İran nükleer tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılanlarla aynı.

#2
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

Defense News’e göre ABD Hava Kuvvetleri, Boeing’in GBU-57 Massive Ordnance Penetrator’ı (MOP) üreten tek tedarikçi olduğunu belirtti. Bu yüzden tedarikin Boeing’ten yapılması gerektiği açıklandı ve yapılan bildirimde sözleşmenin başka bir tedarikçiye verilmesinin “kabul edilemez gecikmelere yol açacağı” ve ABD Hava Kuvvetleri’nin hazırlık durumunu zayıflatacağı ifade edildi.

#3
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

Gerekçe ve onay bildiriminde, “Bu eylem, operasyonel hazırlığı yeniden sağlamak ve Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’nın (AFGSC) tüm Muharebe Komutanlıkları için stratejik acil durum savaş planlarını desteklemek üzere gerekli varlıklara sahip olmasını sağlamak için elzemdir.” denildi.

#4
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

MOP, ABD Hava Kuvvetleri’nin yeraltı laboratuvarları veya düşman sığınakları gibi sertleştirilmiş veya derine gömülmüş hedefleri imha etmek için kullandığı 30.000 pound ağırlığında güdümlü bir mühimmattır. MOP’un çelik gövdesi, geleneksel ancak devasa yükünü patlatmadan önce kaya veya diğer yoğun maddelerin içinden yaklaşık 61 metre kadar derine nüfuz etmesine olanak tanımaktadır.

#5
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

ABD Hava Kuvvetleri B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarından İran’ın Fordo nükleer yakıt zenginleştirme tesisine çok sayıda MOP atmıştı. Operasyon kapsamında Fordo, Natanz ve Isfahan vurulmuştu. Operasyona 7 adet B-2 Spirit bombardıman uçağının katıldığı ve bu uçakların toplamda 14 adet 30.000 poundluk GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombası atarak derinlere gömülmüş Fordo ve Natanz bölgelerini vurduğu açıklanmıştı.

#6
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

Ayrıca bir denizaltından ateşlenen Tomahawk seyir füzelerinin İran’ın büyük miktarda zenginleştirilmiş uranyum depoladığı bildirilen İsfahan’daki hedefleri vurduğu aktarılmıştı.

#7
Foto - 61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni "sığınak deliciler" için düğmeye basıldı

Hükümetin internette yayınladığı metinde yakın zamanda verilen GBU-57 ihalesinin tahmini maliyeti gizlenmişti, ancak bu tutarın 100 milyon dolardan fazla olacağı da raporda görülmekte. Tedarik kapsamında, MOP’ları hedeflerine yönlendirmek için daha fazla kuyruk kiti satın alınacak ve teslimatlar Ocak 2028’de başlayacak. Bu tedarik sonrası MOP projesinin tamamlanacağı ve ilerleyen süreçte Next Generation Penetrator (NGP) adı verilen yeni nesil delici mühimmatların tedarik edileceği belirtilmektedir.



Yorumlar

Osmanlı

Amerikan savaş sanayii reklamı. Kimin neyi desteklediğini iyi anlasın sayın okuyucular.
