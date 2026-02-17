61 metre betonun altına ölüm kusuyor! Yeni “sığınak deliciler” için düğmeye basıldı

ABD Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz Haziran ayında İran’daki nükleer tesislere düzenlenen operasyonlarda kullanılan 30 bin poundluk GBU-57 "Sığınak Delici" mühimmatlar için Boeing ile dev bir sözleşme imzaladı. Kaya ve betonun 61 metre altına nüfuz edebilen bu devasa bombaların, "stratejik acil durum" planları kapsamında operasyonel hazırlığı artırmak için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. 100 milyon doları aşan bu tedarik süreci, bölgedeki nükleer gerilimin savunma sanayii ayağındaki yansıması olarak değerlendiriliyor.