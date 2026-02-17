Rusya başarırsa dünyadaki tüm dengeler değişecek

Ancak burada kritik bir teknik ayrım var: Düşük frekanslı bir radarın bir hayalet uçağın “varlığını” sezmesi ile angajman radarının o uçağı hassas biçimde kilitleyip vurabilecek çözünürlükte takip etmesi aynı şey değil. Uzmanlara göre stealth uçakların asıl avantajı da tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. S-500 teorik olarak bir sinyal veya iz tespit edebilse bile, yüksek hızla manevra yapan bir F-35 ya da F-22’yi angajman süreci boyunca sürekli ve hassas şekilde takip edebilmesi çok daha karmaşık bir mesele.