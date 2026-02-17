  • İSTANBUL
Türkiye'nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege'den ötede bile keklik gibi avlayacak
Türkiye'nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege'den ötede bile keklik gibi avlayacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin en stratejik silahlarından biri olan TAYFUN balistik füzesinin seri üretiminin tüm hızıyla sürdüğünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatların başladığını duyurdu. Bu yıl içinde Blok-4 versiyonunun da seri üretime gireceğini müjdeleyen İkinci, ROKETSAN’ın cirosunun 2 milyar doları aşarak küresel bir dev haline geldiğini vurguladı. Sadece karadan değil, SİHA’lardan da ateşlenebilen balistik çözümlerle Türkiye, bölgedeki caydırıcılığını en üst seviyeye taşıyor.

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

Murat İkinci, Habertürk’te yayınlanan Airport programına konuk oldu. Sunucu Güntay Şimşek’in sorularını yanıtlayan İkinci, ROKETSAN’ın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci, 2025 yılında ROKETSAN’ın ihracatının 750 milyon doları geçtiğini belirtti. İkinci şu ifadelere yer verdi:

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

“Bu sadece ihracat anlamında değil, yine yüzde 50’nin üzerinde de bütün ciromuzu artırdık. 2 milyar doların üzerine çıktı toplam ROKETSAN cirosu. Bu artış hızı da önümüzdeki dönemlerde devam edeceğinin en büyük göstergesi de aslında 2025 yılı içerisinde yapmış olduğumuz sözleşmeler. 1 milyar dolara yakın yeni ihracat sözleşmesi yaptık. Yani biz 2027-28 için hedeflediğimiz rakamları şu anda 26’ya çektik. 26’da yani iki sene önceden neredeyse hedeflediğimiz rakamları tutturabilecek bir noktaya geldik. 2026’da da yine yüzde 50’nin üzerinde bir ihracat büyümesi, yine yüzde 50’nin üzerinde bir ciro büyümesi ve backlog büyümesini hedefliyoruz.”

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

TAYFUN füzesi hakkında açıklamalarda bulunan İkinci, ROKETSAN’ın farklı menzillerde çözümlerini değerlendirdi. İkinci, “Uzun menzilli saldırı yeteneği, uluslararası çatışmalarda ön plana çıkan savunma sistemleri oldu. Bizler de aslında bunların üzerine çok yoğun bir yatırım yapıyoruz. Balistik füze ailemiz TAYFUN bloklarından oluşuyor ama yine taktik seviyede 300 füzelerimiz, 230 füzelerimiz, 122 roketlerimiz bulunuyor. Bunlarla beraber devam eden birçok AR-GE çalışması var. Bunlar her katmanda var. Yani 11 kilometreden başlayıp ondan sonra uzun menzile kadar farklı projelerimiz var.

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

Çok ciddi bir balistik füze envanterine sahip şu anda ROKETSAN. TAYFUN’un zaten şu anda seri üretimleri var gücüyle devam ediyor, onlar teslim ediliyor Silahlı Kuvvetlerimize. TAYFUN füzelerimiz bayağı ciddi bir rakama ulaşacak. Blok 4 de başarılı testinden sonra bu yıl içerisinde seri üretime girecek bir ürün olacak. Bunun yanı sıra balistik füze TAYFUN ailesi ve diğer aileler sadece yerden ateşlenen füzeler değil, SİHA’larımızdan ateşlenen balistik füzelerimiz de, biliyorsunuz 230-122 şu anda ateşleniyor, bunlar sahada çok başarılı ürünler. Süpersonik hızlarda hedeflerine gidiyorlar. Lansmanını yapmış olduğumuz 300-ER de İnşallah bu sene testleriyle beraber envantere girecek. Bu menzilleri çok daha üst seviyelere çıkartmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, geçtiğimiz haftalarda İHA’lar için maliyet etkin bir hava-hava füzesi çalışmasından bahsetmişti. İkinci, Airport programında da konuyla ilgili açıklamada bulundu: “İnsansız hava araçları, Türkiye’nin en fazla güç sahibi olduğu, dünyada ön sıralarda, popüler olduğu alan. İnsansız hava araçlarında neredeyse her hafta yeni bir varyant, yeni bir ürün deniyoruz. Kısa zaman içerisinde İnşallah hava-hava füzelerin de denemelerini yapacağız. Bunların hepsini değerlendirdiğinizde aslında 2026 böyle yine tam dolu dolu birçok alanda aynı anda testler yaptığımız bir yıl olacak.

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

Ama çok daha önemli olan bir kısım daha var; seri üretimler. Hep halkımızın da hep merak ettiği, seri üretim kapasitesi nedir? ROKETSAN kazandığı bütün parayı altyapıya yatırıyor. Yani katbekat her yıl ROKETSAN’ın kapasitesi artıyor. Sadece son entegrasyon hattı açısından da söylemiyorum, hammadde üretim altyapılarına da çok ciddi yatırım yapıyoruz. Geçen yıl devreye giren yatırımlarla ROKETSAN’ın kapasitesi birkaç kat arttı. Bu yıl İnşallah çok daha fazla bir artışın olacağı bir yıl olacak. Sadece kendi ülkemizin değil, aynı zamanda bütün dost ve kardeş ülkelerin de bu anlamda ihtiyacını karşılayacak yatırımlar yapıyoruz.”

Foto - Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

Murat İkinci, ROKETSAN tarafından geliştirilen ramjet itkili hava-hava füzesi GÖKBORA hakkında da açıklamalarda bulundu. İkinci, GÖKBORA’nın KAAN, AKINCI, KIZILELMA, ANKA ve AKSUNGUR’dan ateşlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

