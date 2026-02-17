Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin en stratejik silahlarından biri olan TAYFUN balistik füzesinin seri üretiminin tüm hızıyla sürdüğünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatların başladığını duyurdu. Bu yıl içinde Blok-4 versiyonunun da seri üretime gireceğini müjdeleyen İkinci, ROKETSAN’ın cirosunun 2 milyar doları aşarak küresel bir dev haline geldiğini vurguladı. Sadece karadan değil, SİHA’lardan da ateşlenebilen balistik çözümlerle Türkiye, bölgedeki caydırıcılığını en üst seviyeye taşıyor.