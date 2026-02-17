Türkiye’nin yeni gururu TAYFUN, dünyaya meydan okumaya geliyor! Ege’den ötede bile keklik gibi avlayacak

Ama çok daha önemli olan bir kısım daha var; seri üretimler. Hep halkımızın da hep merak ettiği, seri üretim kapasitesi nedir? ROKETSAN kazandığı bütün parayı altyapıya yatırıyor. Yani katbekat her yıl ROKETSAN’ın kapasitesi artıyor. Sadece son entegrasyon hattı açısından da söylemiyorum, hammadde üretim altyapılarına da çok ciddi yatırım yapıyoruz. Geçen yıl devreye giren yatırımlarla ROKETSAN’ın kapasitesi birkaç kat arttı. Bu yıl İnşallah çok daha fazla bir artışın olacağı bir yıl olacak. Sadece kendi ülkemizin değil, aynı zamanda bütün dost ve kardeş ülkelerin de bu anlamda ihtiyacını karşılayacak yatırımlar yapıyoruz.”