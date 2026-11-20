'Size süre veriyoruz' deyip bölgeden çekilmeleri istenmişti... Çatışma beklenen bölgeden ilk görüntüler geldi! Karargah kuruldu
Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan ve petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesinde hükümet, Şii milis grup Ketaib Hizbullah’ın bölgeden çekilmesi için süre tanımıştı. Uzmanların “yoğun çatışma yaşanabilir” iddialarına rağmen Ketaib Hizbullah’ın bölgeden ayrılmasıyla birlikte gerilim yaşanmadan sorun çözüldü. Irak askeri bölgeye girdi ve karargah kurdu. İşte detaylar ve bölgeden gelen ilk görüntüler…