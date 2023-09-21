  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını

2023-09-21 12:00:03
Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

#1
Foto - Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan alevler, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

#2
Foto - Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını

Alevlerin yaklaştığı bir ağaçta Türk bayrağının asılı olduğunu gören bir polis memuru, yangında zarar görmemesi için Türk bayrağını söküp koruma altına aldı.

#4
Foto - Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını

Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'
Sosyal Medya

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'

ABD'li arıcı McKay Orton, Kur'an-ı Kerim'de keşfettiği bal arılarıyla ilgili ayetlere hayran kaldığını, “İslam arıya çok saygı duyuyor. Kur'..
Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!
Gündem

Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öcalan pankartı açan haysiyetsizlere gereği yapıldı
Gündem

Öcalan pankartı açan haysiyetsizlere gereği yapıldı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları ve pankart açtıkları gerekçesi ile yakalanan 3..
Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı

İngiltere'nin, yeni benzinli ve dizel içten yanmalı motorlu araç satış yasağını 2035'e kadar uzatma düşüncesi üzerinde durduğu bildiriliyor...
FED'in faiz kararından sonra altın ve dolar piyasalarında hareketlilik!
Ekonomi

FED'in faiz kararından sonra altın ve dolar piyasalarında hareketlilik!

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından sonra dolar ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı.
BM Genel Sekreteri Guterres durumu böyle özetledi: Cehennemin kapıları açıldı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres durumu böyle özetledi: Cehennemin kapıları açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23