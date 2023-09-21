2023-09-21 12:00:03 Size de bu yakışır! Türk polisi yine yaptı yapacağını
Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
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Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan alevler, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin yaklaştığı bir ağaçta Türk bayrağının asılı olduğunu gören bir polis memuru, yangında zarar görmemesi için Türk bayrağını söküp koruma altına aldı.
Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.
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