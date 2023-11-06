Siz ne yaptınız böyle bey amca, hanım teyze! Olacak iş değil! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Bu sene ağaçlardan yaklaşık 8 ton hünnap elde ettiklerini anlatan Gündüz çifti, kendi bahçelerindeki ağaçları çoğaltmanın yanı sıra çok sayıda çiftçiye de hünnap bahçesi kurması için fidan desteği sağlıyor. Çiftten Necati Gündüz, ağaçlarının 1300’e yaklaştığını açıkladı. Hünnap fidanının kısa sürede meyve veren bir ağaç olduğunu aktaran Gündüz, "Bizim 1300 ağacımız ilerleyen yıllarda yeterince büyürse, 25-26 ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Hünnaplarımızı da ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'da satıyoruz ve hızla tükeniyor. Bazen bizden alıp farklı illerin yanı sıra yurt dışına götürenler de oluyor." dedi. Şükran Gündüz de hünnabı severek ürettiklerini ve yediklerini kaydetti.