2023-11-06 13:35:09 Siz ne yaptınız böyle bey amca, hanım teyze! Olacak iş değil! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Afyonkarahisar’da yetiştirilen o meyve hem yurt içinde satılıyor hem de yurt dışında talep görüyor. Sağlığa faydaları ise resmen say say bitmiyor… Emekliler bu işe yönelmeye başladı, yapanlar adeta köşeyi dönüyor. İşte detaylar… Tarıma elverişli topraklarımız sayesinde birbirinden çeşitli ve sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Bu ürünlerden biri de Afyonkarahisar’dan çıkıyor. Emekli öğretmen Necati ve Şükran Gündüz çifti de bu meyveyi yetiştirerek geçimlerini sağlıyor.