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Siz ne yaptınız böyle bey amca, hanım teyze! Olacak iş değil! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

2023-11-06 13:35:09
Siz ne yaptınız böyle bey amca, hanım teyze! Olacak iş değil! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Afyonkarahisar’da yetiştirilen o meyve hem yurt içinde satılıyor hem de yurt dışında talep görüyor. Sağlığa faydaları ise resmen say say bitmiyor… Emekliler bu işe yönelmeye başladı, yapanlar adeta köşeyi dönüyor. İşte detaylar… Tarıma elverişli topraklarımız sayesinde birbirinden çeşitli ve sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Bu ürünlerden biri de Afyonkarahisar’dan çıkıyor. Emekli öğretmen Necati ve Şükran Gündüz çifti de bu meyveyi yetiştirerek geçimlerini sağlıyor.

#1
Foto - Siz ne yaptınız böyle bey amca, hanım teyze! Olacak iş değil! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Necati ve Şükran Gündüz çifti, 10 sene önce 40 dekarlık bir araziye deneme amaçlı olarak hünnap fidanı dikti. Hünnapın yanı sıra kestane, zeytin, elma, armut, üzüm bağının yanı sıra tropikal meyve ağaçları da diken çift bu yoldaki serüvenlerinden bahsetti. Gündüz çifti, hünnap ağaçlarının bölgeye uyum sağlaması, veriminin yüksek olması nedeni ile arazilerine Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden farklı çeşitlerde çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan ekonomik anlamda da karlı oldukları bir iş yaptıklarını söyleyen çift, Hünnapın iyi getirisi olduğunu ifade ettiler.

#2
Foto - Siz ne yaptınız böyle bey amca, hanım teyze! Olacak iş değil! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Bu sene ağaçlardan yaklaşık 8 ton hünnap elde ettiklerini anlatan Gündüz çifti, kendi bahçelerindeki ağaçları çoğaltmanın yanı sıra çok sayıda çiftçiye de hünnap bahçesi kurması için fidan desteği sağlıyor. Çiftten Necati Gündüz, ağaçlarının 1300’e yaklaştığını açıkladı. Hünnap fidanının kısa sürede meyve veren bir ağaç olduğunu aktaran Gündüz, "Bizim 1300 ağacımız ilerleyen yıllarda yeterince büyürse, 25-26 ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Hünnaplarımızı da ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'da satıyoruz ve hızla tükeniyor. Bazen bizden alıp farklı illerin yanı sıra yurt dışına götürenler de oluyor." dedi. Şükran Gündüz de hünnabı severek ürettiklerini ve yediklerini kaydetti.

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