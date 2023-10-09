2023-10-09 13:30:20 İşte bunlar da içimizdeki İsrailciler! Bu nasıl bir alçaklık böyle? Aşağılık zihniyetlerindeki zehirli irini bakın nasıl akıttılar
Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı tarihi Aksa Tufanı operasyonunun içimizdeki bazı aklı evvelleri yerinden hoplattığını belirtti. “İçimizdeki bazı aklı evveller ise Hamas'ın bu destansı başarısını lekeleme peşinde. Aşağılık zihniyetlerindeki bütün zehirli irini akıtarak konuşuyorlar” diyen Tutar, yazısında şunları kaydetti: