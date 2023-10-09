İşte bunlar da içimizdeki İsrailciler! Bu nasıl bir alçaklık böyle? Aşağılık zihniyetlerindeki zehirli irini bakın nasıl akıttılar

Fakat İsrail'in askeri istihbaratındaki zafiyetin yol açtığı travmayı atlatması kolay olmayacak. Nitekim İsrailliler daha şimdiden toz kondurmadıkları resmi kurumlarını yerin dibine sokmaya başladı. Birçok kesim, "MOSSAD çöktü!" ve "Devlet uyuyor mu?" diyerek tepkilerini dile getiriyor. İçimizdeki bazı aklı evveller ise Hamas'ın bu destansı başarısını lekeleme peşinde. Aşağılık zihniyetlerindeki bütün zehirli irini akıtarak konuşuyorlar. Neymiş efendim bu saldırı İsrail'i kıyamete zorlayacak. Havadan, karadan ve denizden abluka altındaki Gazze'yi yakıp yıkacak. Çocuk ve kadın demeden 2 milyon 300 bin sivilin yaşadığı kenti yerle bir edecek. Sivilleri toplu infazlardan geçirecek. İsrail tam da budur. Soykırımcı bir rejimdir. Zaten 75 yıldır Filistin halkına karşı sistematik katliamlar yapıyor.