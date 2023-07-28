2023-07-28 12:30:47 Siz de bu özelliklere sahip misiniz? Sivrisineklerin peşini bırakmadığı insan modeli
Yaz aylarının kaçınılmaz ev misafirlerinden olan sivrisineklerin özellikle belli özelliklere sahip olan kişileri hedef alabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar Sonceley, “Obez, diyabetli, çok terleyen, vücut yüzeyinde karbondioksit ve laktik asit yoğunluğu bulunan ve ileri sürülen bir görüşe göre de özellikle 0 kan grubuna sahip kişilerin daha fazla risk altında olduğunu bildirilmiştir” dedi.