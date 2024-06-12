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Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

2024-06-12 16:03:58
Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Eskişehir'de hayvan pazarının gözdesi 4 ve 5 boynuzlu koçlar görenleri şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık pazarında da hareketlenme başladı. Genellikle Doğu illerinden gelen kurbanlıklar müşterilerini bekliyor. Bu yıl Kars’tan getirilen 3, 4 ve 5 boynuzlu koçlar ise pazarın ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Koçları gören müşteriler ilk önce şaşırırken, daha sonrasında ise fotoğraf çekmeyi ihtimal etmiyor. Özellikle 4 boynuzlu koçun sahibi Yakup Kurukafa, diğer koçlara oranla 40 bin lira istiyor.

#3
Foto - Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Boynuzundan dolayı özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, “Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. Bunu evimizde tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz” dedi.

#4
Foto - Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Boynuzu 3 ve 5 olan koçların bir diğer sahibi Mehmet Kurukafa ise şunları söyledi; “Koçumuzun 6 boynuzu vardı, kırıldığı için şimdi birleşti gözüküyor. Kendi koçumuzun üretimi. Doğal hali böyle. Görenlerin hepsi resim çekiyor. Koçlarda 6,5,4 gibi boynuz sayısı değişiyor. Bunların fiyatı 20 bin lira.”

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