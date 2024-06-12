Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Boynuzundan dolayı özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, “Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. Bunu evimizde tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz” dedi.