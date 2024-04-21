2024-04-21 14:56:24 Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız
Türkiye'nin askeri harekatı öncesi PYD elebaşı Salih Müslim'i 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı tuttu. Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi. Müslim'in "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası oldu. Öte yandan PYD elebaşı Hamas'ı hedef alıp "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" diyerek siyonizmin maşası olduğunu gösterdi.