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Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

2024-04-21 14:56:24
Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

Türkiye'nin askeri harekatı öncesi PYD elebaşı Salih Müslim'i 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı tuttu. Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi. Müslim'in "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası oldu. Öte yandan PYD elebaşı Hamas'ı hedef alıp "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" diyerek siyonizmin maşası olduğunu gösterdi.

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#1
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

Türkiye 'teröristan' hayalleri kuranların hevesini kursağında bırakacak. Planlanan askeri harekat öncesi PKK, YPG ve PYD'yi korku dağları sardı.

#2
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

Kandil'deki ininden konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, "Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor" diyerek endişesini dile getirdi. Köşeye sıkışınca Bağdat'ı tehdit etmeye kalkışan Bayık, "Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'ya karşı verdiği karar doğruysa bu karar PKK'ya ne kadar zarar verecekse, Irak'ın çıkarlarına da o kadar zarar verecektir" dedi. Bilindiği üzere Irak, Türkiye ile yaptığı güvenlik zirvesi sonrası PKK'yı 'yasaklı örgütler' listesine aldı.

#3
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

SON ÇIRPINIŞ İTİRAFI: "EN KRİTİK MÜCADELE SÜRECİNDEYİZ" Cemil Bayık gibi Kandil sapığı Duran Kalkan da bir hayli endişeli. Kalkan, "Şunu ifade edebilirim; en kritik mücadele sürecindeyiz" sözleriyle son çırpınışı itiraf etti.

#4
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI... "TEHDİTLERİN BAŞINI TÜRKİYE ÇEKİYOR" PYD elebaşı Salih Müslim'i saklandığı inde 'Misak-ı Milli hazımsızlığı tuttu. Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi.

#5
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

"TÜRKİYE ERBİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜZLÜKTEKİ ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRDİ" Irak'taki federe yapının zarar görmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Salih Müslim, "Federatif bir sistem var. Bunun da muhakkak korunması gerekiyor ancak öyle görünüyor ki Türkiye artık onları ele geçirmiş, teslim almış durumda. Bu da yetmiyormuş gibi ilişkileri Bağdat'la da sıkılaştırıyorlar. 100 civarında üstleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

SİYONİZMİN MAŞASI PKK/PYD/YPG! SALİH MÜSLİM İSRAİL'E ARKA ÇIKTI Elebaşı Salih Müslim, PKK/PYD/YPG'nin küresel çete ve siyonizmin maşası olduğunu da verdiği beyanatlarla tescilledi. Soykırıma karşı varoluş mücadelesi veren Filistinlilerin oluşturduğu Hamas'ı hedef alan Müslim, "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" deyip İsrail'e arka çıktı.

#7
Foto - Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

"Hamas'ın fikirleri çözüm getirmez. Yahudiler zaten tarih boyunca Ortadoğu'nun bir parçasıdır. Ortadoğu'nun bir realitesidir. Biz bunu da kabul ediyoruz. İsrail kurulmadan önce zaten çoğu Mezopotamya'da, Kurdistan'da(sözde) yaşıyorlardı. Kürtlerle onların arasında bir çelişki yoktu. Böyle bir çelişkiyi kabul etmeyiz"

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