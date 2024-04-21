Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Türkler her yeri ele geçirdi… Onları çıkartmak imkansız

"TÜRKİYE ERBİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜZLÜKTEKİ ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRDİ" Irak'taki federe yapının zarar görmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Salih Müslim, "Federatif bir sistem var. Bunun da muhakkak korunması gerekiyor ancak öyle görünüyor ki Türkiye artık onları ele geçirmiş, teslim almış durumda. Bu da yetmiyormuş gibi ilişkileri Bağdat'la da sıkılaştırıyorlar. 100 civarında üstleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor" şeklinde konuştu.