Siyonistler bataklığa saplandı! ABD basını bile

Dünya
New York Times, ABD ve İsrail’in İran’da yönetimi devirecek bir ayaklanma beklentisinin “temel bir yanılgı” olduğunu ve sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini yazdı.

ABD basınına göre İsrail istihbaratı, İran’da rejimi sarsacak bir iç ayaklanma planı hazırladı. Mossad Başkanı David Barnea, bu planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sunarak, savaşın başlamasından kısa süre sonra İranlı muhaliflerin harekete geçirilebileceğini savundu. Plan, İran’da zincirleme protestoların yönetimi zayıflatacağı varsayımına dayanıyordu.

Analize göre Netanyahu, Mossad’ın bu değerlendirmelerini ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmek için kullandı. İsrail ve ABD tarafında bazı çevreler, İran’da hızlı bir iç çöküş yaşanabileceği yönünde iyimser bir beklenti oluşturdu. Ancak bu görüş, Amerikan istihbaratının bir kısmı tarafından başından itibaren şüpheyle karşılandı.

Savaşın ilerleyen haftalarında yapılan ortak değerlendirmeler, İran’daki yönetimin zayıfladığına dair bazı işaretler olsa da sistemin ayakta kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

ABD’li askeri ve istihbarat yetkilileri, bombardıman altındaki bir ülkede halkın sokaklara çıkarak yönetimi protesto etmesinin beklenmemesi gerektiğini açık şekilde dile getirdi.

NYT’nin çok sayıda ABD’li ve İsrailli yetkiliye dayandırdığı analizde, İran’da kitlesel bir ayaklanma çıkacağı yönündeki beklentinin “temel bir yanılgı” olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray’a sunulan değerlendirmelerde de rejimi devirecek ölçekte bir halk hareketinin düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

Habere göre Netanyahu, operasyonların ilk günlerinde Mossad’ın vaat ettiği sonuçların alınamamasından dolayı rahatsızlık duydu.

Yapılan güvenlik toplantılarında, Trump’ın savaşı erken bitirebileceği ve planlanan istihbarat operasyonlarının beklenen etkiyi yaratmadığı dile getirildi.

Analizde dikkat çeken bir diğer başlık ise İran’da olası bir ayaklanmada Kürt grupların kullanılması fikri oldu. ABD’nin bu seçeneğe artık eskisi kadar sıcak bakmadığı ve bu durumun Washington ile Tel Aviv arasında görüş ayrılığına yol açtığı belirtildi.

Ayrıca ABD’nin, bölgesel dengeler nedeniyle bu tür bir senaryoda daha temkinli hareket ettiği vurgulandı.

NYT analizine göre, İsrail ve ABD’nin İran’da hızlı bir rejim değişikliği beklentisi, sahadaki sosyopolitik gerçeklerle örtüşmedi. Planın başarısız olmasının temel nedeni, toplumsal dinamiklerin yanlış okunması ve aşırı iyimser istihbarat değerlendirmeleri olarak gösterildi.

