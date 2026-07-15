  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı Abudllah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü Suçlamalar bir hayli vahimdi! CHP’li Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı Hürmüz alarmı! Petrol yeniden tırmanışta Afra tafrasından geçilmeyen ABD bile itiraf etti: Anahtar onlarda, Türkler artık süper güç Yunanistan’ın “Türkiye” kâbusu gerçek oldu: Panik içerisinde itiraf ettiler Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor Meteoroloji uzmanı üstüne basa basa uyardı: 17-23 Temmuz tarihlerine dikkat! Tekirdağ'da Şalvar Gecesi coşkusu! Hükümetten 53 bin yabancının sınır dışış edildiği açıklaması geldi: Gündeme bomba gibi düştü
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan asker ve komutanlar tabloyu anlattı: Personel ve ekipman krizi derinleşiyor

#1
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

İşgalci İsrail ordusunda personel ve ekipman sıkıntısının giderek ağırlaştığı öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan yedek askerler ve komutanlar, özellikle Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar nedeniyle birçok birliğin ciddi ölçüde zayıfladığını, sahadaki gerçek tablonun resmi açıklamalardan çok farklı olduğunu aktardı.

#2
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyinde görev yapan asker ve komutanlar, ordunun tugay ve taburlarında önemli personel eksikliği yaşandığını ifade etti. Askerler, kamuoyuna açıklanan aktif personel sayılarının sahadaki mevcut durumu tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.

#3
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

Tank ve zırhlı araç sıkıntısı Haberde, çok sayıda tankın imha edildiği veya ağır hasar aldığı belirtilirken, zırhlı araç yetersizliği nedeniyle göreve çağrılan yedek asker sayısının da sınırlı tutulduğu aktarıldı.

#4
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

Yedek askerler, komutanlığın ihtiyaç duyulandan daha az personeli göreve çağırarak katılım oranlarını yüksek göstermeye çalıştığını öne sürdü. Resmi kayıtlarda aktif görevde görünen birçok askerin ise tükenmişlik ve kişisel nedenlerle uzun süre sahada kalamadığı ifade edildi.

#5
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

"Gerçek tablo anlatılandan farklı" İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir yedek komutan, sahadaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Ortada tam bir tabur ya da gerçek anlamda bir bölük yok. Kamuoyu tam kapasite görev yapan tugaylardan söz edildiğini duyuyor ancak sahada çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç bulunuyor." Komutan ayrıca, yedek asker sisteminin bazı bölümlerinin fiilen çökme noktasına geldiğini ve mevcut şartlarda operasyonların sürdürülmesinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

#6
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

Komuta zinciri de etkileniyor Haberde, Gazze ve Lübnan'da devam eden çatışmalarda yaşanan kayıplar ile nitelikli personel eksikliğinin emir-komuta zincirini de olumsuz etkilediği belirtildi. Bazı birliklerde komutan ve yardımcılarının bulunmaması nedeniyle rütbesiz askerlerin birlik yönetmek zorunda kaldığı aktarıldı.

#7
Foto - Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

Öte yandan zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yedek birliklerde görev yapan bazı elit komando timlerinin, psikolojik ve fiziksel yıpranma ile eğitimlerinin aksaması nedeniyle komutanlarına görev almak istemediklerini bildirdiği, onay verilen askerlerin ise personel listesinden çıkarıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı
Dünya

Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı

Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi, İran’a deniz ulaşımına yönelik müdahaleleri durdurma ve Hürmüz Boğazı’nı uluslararası deniz tra..
Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor
Gündem

Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor

Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, 4 gündür çıkarılamıyor. Patlama riskine karş..
Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor
Gündem

Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor

Haluk Levent’in, Ahbap Derneği’ne ‘milyarlık şüpheli para trafiği’ soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yaptığı "Bülent Turan'a 15..
Denizde erkek cesedi bulundu
Aktüel

Denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir Erdek'te denizde hareketsiz halde bulunan 40 yaşlarındaki erkeğin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morg..
Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında partisini mutlak butlan sürecine sürükleyen şaibeli kurultay hakkında çarpıcı ..
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23