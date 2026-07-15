Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor

"Gerçek tablo anlatılandan farklı" İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir yedek komutan, sahadaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Ortada tam bir tabur ya da gerçek anlamda bir bölük yok. Kamuoyu tam kapasite görev yapan tugaylardan söz edildiğini duyuyor ancak sahada çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç bulunuyor." Komutan ayrıca, yedek asker sisteminin bazı bölümlerinin fiilen çökme noktasına geldiğini ve mevcut şartlarda operasyonların sürdürülmesinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.