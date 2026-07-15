Siyonist orduda alarm! Yedek birlikler tükeniyor
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan asker ve komutanlar tabloyu anlattı: Personel ve ekipman krizi derinleşiyor
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İsrail Ordu Radyosu'na konuşan asker ve komutanlar tabloyu anlattı: Personel ve ekipman krizi derinleşiyor
İşgalci İsrail ordusunda personel ve ekipman sıkıntısının giderek ağırlaştığı öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan yedek askerler ve komutanlar, özellikle Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar nedeniyle birçok birliğin ciddi ölçüde zayıfladığını, sahadaki gerçek tablonun resmi açıklamalardan çok farklı olduğunu aktardı.
İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyinde görev yapan asker ve komutanlar, ordunun tugay ve taburlarında önemli personel eksikliği yaşandığını ifade etti. Askerler, kamuoyuna açıklanan aktif personel sayılarının sahadaki mevcut durumu tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.
Tank ve zırhlı araç sıkıntısı Haberde, çok sayıda tankın imha edildiği veya ağır hasar aldığı belirtilirken, zırhlı araç yetersizliği nedeniyle göreve çağrılan yedek asker sayısının da sınırlı tutulduğu aktarıldı.
Yedek askerler, komutanlığın ihtiyaç duyulandan daha az personeli göreve çağırarak katılım oranlarını yüksek göstermeye çalıştığını öne sürdü. Resmi kayıtlarda aktif görevde görünen birçok askerin ise tükenmişlik ve kişisel nedenlerle uzun süre sahada kalamadığı ifade edildi.
"Gerçek tablo anlatılandan farklı" İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir yedek komutan, sahadaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Ortada tam bir tabur ya da gerçek anlamda bir bölük yok. Kamuoyu tam kapasite görev yapan tugaylardan söz edildiğini duyuyor ancak sahada çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç bulunuyor." Komutan ayrıca, yedek asker sisteminin bazı bölümlerinin fiilen çökme noktasına geldiğini ve mevcut şartlarda operasyonların sürdürülmesinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.
Komuta zinciri de etkileniyor Haberde, Gazze ve Lübnan'da devam eden çatışmalarda yaşanan kayıplar ile nitelikli personel eksikliğinin emir-komuta zincirini de olumsuz etkilediği belirtildi. Bazı birliklerde komutan ve yardımcılarının bulunmaması nedeniyle rütbesiz askerlerin birlik yönetmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Öte yandan zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yedek birliklerde görev yapan bazı elit komando timlerinin, psikolojik ve fiziksel yıpranma ile eğitimlerinin aksaması nedeniyle komutanlarına görev almak istemediklerini bildirdiği, onay verilen askerlerin ise personel listesinden çıkarıldığı ifade edildi.
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