  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor Okan Buruk bu habere sevinemeyecek... Almanya'da Leroy Sane'ye şok: Islıklandı Sessiz ilerliyor! Bunu yapmak basit: Tiroit sağlığı için herkes kilosuna dikkat etsin! Küresel devler İstanbul’da eğildi! WEF’ten Türkiye için “benzersiz güç” itirafı: Siz olmadan çarklar dönmüyor Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 150 TL'den satılıyor! Uçağı kaza yapmış, iki pilot ölmüştü! Ünlü havayolu firması CEO’sunun istifa sebebine inanamayacaksınız Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu Eğer doğruysa rezalet! Körfez’den ABD’ye skandal talep Balı asla böyle tüketmeyin: Meğer zehire dönüşüyormuş! ABD-İsrail haydutluğu ekonomiyi vurdu: Piyasa buz gibi eridi
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Siyonist canilerin kanlı kumarı! Katil ordusunda alçaklık diz boyu: Müslüman kanı üzerinden bahis oynuyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bebek katili terör devleti İsrail’in sözde ordusunda pislik paçalardan akıyor! Haziran 2025’te İran’daki mazlum halkın üzerine yağdırdıkları bombaların zamanlamasını ‘sanal bahis’ malzemesi yapan Siyonist alçaklar, kendi içlerinde birbirine girdi. Gizli askeri bilgileri kumar masalarına meze yapan 3 hava kuvvetleri mensubu daha sorguya çekildi. Müslümanların kanı dökülürken, Siyonist subayların binlerce dolar kazanmak için tahmin piyasalarında bahis oynadığı tescillendi.

#1
Haaretz gazetesinin itiraflarıyla patlak veren rezalet, Siyonist işgal ordusunun profesyonel bir yapı değil, bir ‘suç örgütü’ olduğunu bir kez daha kanıtladı. İran saldırılarının vaktini sızdırıp sanal bahis sitelerinde ‘parayı kırma’ planı yapan hava kuvvetleri personelleri, rüşvet ve casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya.

#2
Katil terör devleti İsrail'de 3 hava kuvvetleri mensubunun daha Haziran 2025'te siyonist İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili sanal bahis oynadıkları şüphesiyle sorgulandığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, terör devleti siyonist İsrail'in Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırıların zamanlamasına ilişkin gizli bilgileri sanal bahis için kullandıkları iddiasıyla açılan davada, en az 3 hava kuvvetleri personeli daha şüpheli sıfatıyla sorgulandı.

#3
Bir savaş uçağı filosunun mensubu olan askerlerin sorgulanmasında birkaç üst düzey yetkili de tanıklık yaptı. Terör devleti İsrail gazetesi geçen hafta, hava kuvvetlerinde binbaşı olarak görev yapan bir yedek subay ve arkadaşının davayla bağlantılı olarak suçlandığını bildirmişti.

#4
İddianameye göre, ikili, binbaşının saldırı zamanlamasını arkadaşına bildirmesi ve arkadaşının da bu bilgiyi kullanarak çevrim içi tahmin piyasasında bahis oynaması konusunda anlaşmıştı. İkilinin, parayı bölüşmek üzere anlaştıkları ve toplamda 244 bin dolar kazandıkları öne sürülüyor.

#5
İddianamede ayrıca gizli bilgileri ifşa etme, rüşvet verme ve alma ile adaleti engelleme suçlamaları da yer alıyor. Hava kuvvetleri mensubu olmayan ve subayın sağladığı bilgilere dayanarak bahis oynamakla suçlanan iş arkadaşı ise nitelikli casuslukla itham ediliyor.

#6
Binbaşı rütbesindeki bir başka yedek subay, İsrail'in İran saldırısı üzerine bahis oynadığını ve yaklaşık 150 bin dolar kazandığını itiraf etmişti. Bu subay gözaltına alınarak sorgulanmak üzere iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) sevk edilmişti.

#7
12 Şubat'ta terör devleti İsrail askerlerinin, katil İsrail ordusuna ait gizli bilgileri sanal bahis sitelerinde para kazanmak için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi
Gündem

16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi

Giresun’da Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki T.T. geçirdiği trafik kazasını..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23