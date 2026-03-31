  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Yakalanma korkusuna son: Instagram yeni özelliği test ediyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Instagram arkadaşlarınızın paylaştığı gönderileri hiç iz bırakmadan görebilmeniz için yeni bir özelliği test ediyor.

#1
Instagram, ücretli kullanıcılara başka bir kullanıcının Hikayesini gizli modda görüntüleme özelliği de dahil olmak üzere çeşitli özelliklere erişim sağlayan yeni bir abonelik sistemini test ediyor. Diğer avantajlar arasında "Yakın Arkadaşlar"ın ötesinde izleyici listeleri oluşturmak ve bir Hikayeyi 24 saat daha uzatmak yer alıyor. Instagram Hikayeleri, 24 saat sonra kaybolan fotoğraf ve videolardır. Şu anda, içerik oluşturucu kimlerin hikayeyi görüntülediğini görebiliyor.

#2
Instagram sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Bu testlerden amacımız, insanların üst düzey özellikler setinde en çok neye değer verdiğini anlamaktır" dedi

#3
1 İLA 2 DOLAR VEREREK HİKAYELERE GİZLİCE BAKABİLECEKSİNİZ! TechCrunch teknoloji sitesi, bu testi ilk olarak duyurdu ve Instagram'ın abonelikleri Meksika, Japonya ve Filipinler'de ayda yaklaşık 1 ila 2 dolar karşılığında sunduğunu belirtti. Son birkaç yıldır Meta, ana reklamcılık işinin ötesinde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla çeşitli ücretli ürünlerle denemeler yapıyor.

#4
2023 yılında, markaları taklitlerden korumaya ve güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olan içerik oluşturucular ve işletme hesapları için bir abonelik hizmeti olan Meta Verified'ı piyasaya sürdü . Verified'ın dört kademesi bulunuyor ve en pahalısı aylık 500 dolara mal oluyor. Diğer abonelik ürünleri arasında Avrupa Birliği kullanıcıları için reklamsız abonelik ve hayranların en sevdikleri içerik üreticilerinden özel içeriklere erişmelerini sağlayan aylık abonelik bulunmaktadır .

#5
Snapchat, X, YouTube ve LinkedIn, reklam gelirlerini desteklemek ve gelirleri daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla, ücretli kullanıcılar için bazı özelliklerin kilidini açan premium kademeler tanıttı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23