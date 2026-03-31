Yakalanma korkusuna son: Instagram yeni özelliği test ediyor!

2023 yılında, markaları taklitlerden korumaya ve güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olan içerik oluşturucular ve işletme hesapları için bir abonelik hizmeti olan Meta Verified'ı piyasaya sürdü . Verified'ın dört kademesi bulunuyor ve en pahalısı aylık 500 dolara mal oluyor. Diğer abonelik ürünleri arasında Avrupa Birliği kullanıcıları için reklamsız abonelik ve hayranların en sevdikleri içerik üreticilerinden özel içeriklere erişmelerini sağlayan aylık abonelik bulunmaktadır .