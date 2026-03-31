Serdal Adalı'dan sponsor hamlesi: Transfer planları
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim, yeni sponsorluk anlaşmaları için yoğun bir çaba içinde... Buradan sağlanacak kaynakların büyük bölümü, transferlerde kullanılacak.
Beşiktaş, ara transferde kritik hamleler yapmıştı. Siyah-Beyazlılar, 2026 yazında yeni isimlerle birlikte lige ağırlığını koyacak bir takım oluşturmak istiyor. Kartal'ın şu anda takviyeler için kullanacağı bir bütçesi var. Ancak bu rakamın artırılması planlanıyor. Dolayısıyla bir operasyon yürütülüyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin, yeni sponsorlar konusunda düğmeye bastığı öğrenildi. Buralardan gelecek paraların büyük bölümü, transferler için kullanılacak.
Beşiktaş son yıllarda şampiyonluk yarışlarına çok erken havlu atmıştı. Yeni sezonda da benzer problemlerin yaşanmaması hedefleniyor.
2026 yazında takımdan ayrılacak oyuncular da olacak. Yönetim onlardan kazanılan miktarları da yeni isimlere aktaracak. Ayrıca her giden futbolcunun maaş yükü de kulübün sırtından kalkacak. Şu anda Teknik Direktör Sergen Yalçın ve transfer komitesi, çalışmalarını sürdürüyor.
