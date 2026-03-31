Türkiye'yi oyalayan Çin devi BYD'ye büyük şok
Türkiye'yi fabrika kurma noktasını oyalayan Çinli otomobil devi BYD hiç beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Şirkette işten çıkarmalar başladı.
Türkiye'yi fabrika kurma noktasını oyalayan Çinli otomobil devi BYD hiç beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Şirkette işten çıkarmalar başladı.
Çin merkezli elektrikli araç (EV) üreticisi BYD, 2025 yılı tam yıl finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin net kârı, bir önceki yıla göre düşüşle 32,62 milyar yuana (yaklaşık 4,72 milyar ABD doları) geriledi.
Yıllık net kârdaki düşüş, yüzde 12,1’lik analist beklentilerinin üstüne çıkarken şirketin son dört yılda kaydettiği ilk kâr düşüşü de oldu. Şirket kârındaki bu düşüşte, Çin iç pazarındaki yoğun fiyat savaşı, yurtiçi talep zayıflığı ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama ile devlet sübvansiyonlarındaki azalma etkili oldu.
Yılın son çeyreğinde de net kâr ise bir önceki yıla göre yüzde 38,2 düşerek 9,3 milyar yuana indi. Böylece şirket, üst üste üçüncü çeyrekte kârlılığında düşüş deneyimledi.
Şirketin geliri de 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 804 milyar yuana ulaşsa da bu artış, son altı görülen en düşük büyüme oranı olarak kaydedildi. BYD’nin son çeyrek geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı.
Şirket, 2025 sonu itibarıyla çalışan sayısını yüzde 10,2 azaltarak 869 bin 622'ye düşürdüğünü açıkladı. Böylece BYD, ilk kez işgücünde kesintiye gitmiş oldu.
