İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!
ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren haydutluğuna karşı, Avrupa cephesinden sürpriz bir ‘veto’ geldi! İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD uçaklarının Sicilya’daki Sigonella Üssü’nü kullanma talebini elinin tersiyle itti. Washington’ın ‘haber vermeden’ ve ‘küstahça’ dayattığı uçuş planlarını bozan Roma yönetimi, Siyonist katliam şebekesinin lojistik hatlarına set çekti. Başbakan Meloni’nin ‘Savaşa girmek istemiyoruz’ restiyle derinleşen kriz, Haçlı ittifakındaki büyük çözülmeyi ve korkuyu bir kez daha gözler önüne serdi!