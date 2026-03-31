SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren haydutluğuna karşı, Avrupa cephesinden sürpriz bir ‘veto’ geldi! İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD uçaklarının Sicilya’daki Sigonella Üssü’nü kullanma talebini elinin tersiyle itti. Washington’ın ‘haber vermeden’ ve ‘küstahça’ dayattığı uçuş planlarını bozan Roma yönetimi, Siyonist katliam şebekesinin lojistik hatlarına set çekti. Başbakan Meloni’nin ‘Savaşa girmek istemiyoruz’ restiyle derinleşen kriz, Haçlı ittifakındaki büyük çözülmeyi ve korkuyu bir kez daha gözler önüne serdi!

Foto - İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

İtalya’nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera’nın ortaya çıkardığı skandal, ABD’nin müttefiklerini hiçe sayan ‘kovboy’ siyasetinin iflasını belgeledi. Orta Doğu’daki katliamlarını sürdürmek için Sigonella Üssü’nü bir sıçrama tahtası olarak kullanmak isteyen Pentagon, İtalyan Genelkurmayı’na danışmadan uçaklarını havalandırdı.

Foto - İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği belirtildi.

Foto - İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Bakan Crosetto, ABD’ye ait bazı uçakların Orta Doğu’ya gitmeden önce Sigonella Üssü’ne iniş yapmasını öngören uçuş planının ortaya çıkmasının ardından, bu uçakların üssü kullanmasına izin verilmediğini ifade etti.

Foto - İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

Haberde, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'nun, Crosetto'yu arayarak birkaç ABD uçağının uçuş planının Sigonella'ya iniş yapmayı ve ardından Orta Doğu'ya hareket etmeyi öngördüğü konusunda İtalyan Hava Kuvvetlerinden aldığı bilgiyi paylaştığı aktarıldı. Söz konusu uçakların, Sigonella'ya inişi konusunda hiç kimsenin yetki talep etmediği veya İtalya Genelkurmayı'na danışmadığı, uçuş planın da uçakların zaten havadayken iletildiği belirtildi.

Foto - İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

Haberde, yapılan ilk kontroller neticesinde bu uçakların, normal veya lojistik uçuşta olmadığının ve bu nedenle İtalya ile ABD arasındaki ikili anlaşma kapsamı dışında kaldığının doğrulandığı belirtildi. Gazetenin haberinde ayrıca Bakan Crosetto'nun, söz konusu durum nedeniyle İtalya ile ABD arasındaki ilişkileri "kaçınılmaz olarak etkileyecek" karar alınmasını istediği aktarıldı. Haberde, söz konusu olayın birkaç gün önce gerçekleştiği ve bugüne kadar gizli tutulduğu ifade edildi. İtalyan ANSA ajansı da kaynakların, Corriere della Sera'nın haberini doğruladığını belirtti.

Foto - İtalya’dan ABD’ye ‘Sigonella’ tokadı: Savaş uçaklarının üsse inmesine izin verilmedi!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 Mart'ta bir radyo kanalına verdiği demeçte, ABD'nin ikili anlaşmaya uygun olarak İtalya'daki üslerini bombardıman amacı olmayan normal operasyonlar için kullanmaya devam edebileceğini ancak bu kapsamın ötesindeki herhangi bir kullanımın parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ve ayrıca savaşa girmek istemediklerini söylemişti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, İtalya'nın savaşta olmadığını ve savaşa girmeyeceğini yinelemişti. İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusunda bulunan Sigonella Üssü'nde, İtalya Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Hava İstasyonu ve NATO İstihbarat, Gözetim ve Keşif Gücü (NISRF) Komutanlığı unsurları görev yapıyor.

Yorumlar

diyarbakırlı

İtalya ve İspanya'dan ders alarak bir an önce Malatya Kürecik Üssü'nün İran-Siyonizm savaşı süresince kapalı tutulması resti çekilmelidir.

Bizde Abd uçakları vızır vızır..İncirlik üssü dolu

Yeni patriotlar getirildi
Şara'ya Almanya'da sürpriz
Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"
Gündem

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyl..
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı
Gündem

Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 21 yaşındaki kadın belediye çalışanıyla otel odasında yakalanması infiale yol açarken, CHP Kadın Kolla..
Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı
Ekonomi

Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı

İstanbul’da hızla yükselen yaşam maliyetleri, artan kira fiyatları ve bitmeyen metropol stresi, milyonlarca kişiyi yeni arayışlara yöneltiyo..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
