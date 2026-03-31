Aman dikkat! Bunu yapanın böbrekleri iflas ediyor! Gece rutini demeyin, hastanelik ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aman dikkat! Bunu yapanın böbrekleri iflas ediyor! Gece rutini demeyin, hastanelik ediyor

Masum gördüğümüz birçok alışkanlık böbrek sağlığımızı tarumar edebiliyor...

Birçok kişinin "sağlıklı yaşam" ya da "gece rahatlığı" düşüncesiyle her akşam uyguladığı o masum görünen alışkanlık, aslında vücudun süzgeç sistemi olan böbrekleri adım adım iflasa sürüklüyor. Uzmanlar uyarıyor: Gece rutini haline getirdiğiniz bu uygulama, idrar yollarından böbrek yetmezliğine kadar uzanan geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir! Böbreklere zarar veren rutinler haberimizde…

Özellikle akşam saatlerinde kontrolsüzce tüketilen hazır bitki çayları, detoks suları veya bilinçsiz takviye edici gıdalar, gece boyu dinlenmesi gereken böbrekleri aşırı mesaiye zorluyor. Vücut uyku moduna geçtiğinde kan akışı yavaşlarken, böbreklerin bu ağır metalleri ve yüksek dozlu bileşenleri süzmeye çalışması doku hasarına neden oluyor. İşte böbreklere zarar veren rutinler...

Sadece içtikleriniz değil, içmedikleriniz de tehlikeli! Akşam yemeğinden yatana kadar geçen sürede yüksek sodyumlu (tuzlu) atıştırmalıklar tüketip üzerine yeterli su içmemek, gece boyunca böbreklerde kristalleşme ve taş oluşumunu tetikliyor.

Bilinçsiz Ağrı Kesici Kullanımı: Gece baş ağrısı veya eklem ağrısı için "uyumadan önce bir tane içeyim" denilen ilaçlar, böbrek kan akımını bir anda keserek akut yetmezliğe zemin hazırlayabiliyor.

Aşırı C Vitamini Yüklemesi: Yatmadan önce alınan yüksek doz C vitamini takviyeleri, böbreklerde oksalat taşlarının oluşumunu hızlandırıyor.

Enerji İçecekleri: Gece geç saatte tüketilen enerji içecekleri böbrek tansiyonunu fırlatarak organın süzme kapasitesini kalıcı olarak bozuyor.

Eğer gece rutininizden sonra şu belirtileri yaşıyorsanız dikkat:

Böbrek sağlığınızı korumak için yatmadan önceki son 2 saatte sadece oda sıcaklığında su tercih edin. Ağır, asitli ve yüksek proteinli gıdalardan kaçınarak böbreklerinizin de sizinle birlikte dinlenmesine izin verin.

Unutmayın: Masum bir gece alışkanlığı, bir sabah diyaliz makinesine bağlı uyanmanıza neden olabilir!

Şara'ya Almanya'da sürpriz
Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"
Gündem

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyl..
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı
Gündem

Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 21 yaşındaki kadın belediye çalışanıyla otel odasında yakalanması infiale yol açarken, CHP Kadın Kolla..
Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı
Ekonomi

Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı

İstanbul’da hızla yükselen yaşam maliyetleri, artan kira fiyatları ve bitmeyen metropol stresi, milyonlarca kişiyi yeni arayışlara yöneltiyo..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
