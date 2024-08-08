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Ekonomi
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Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

2024-08-08 22:31:53
Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

“İstihdam ve katma değer oluşturuyoruz” ayağına Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç Grubu'na dolar aktı.

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#1
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götüren 2024 ün ilk yarısında konsolide bazda 30,8 milyar dolar gelir elde etti.

#2
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Açıklamalarda bulunan Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak 2024 ün ilk yarısında dünyada ve Türkiye de yaşanan zorlu ekonomik koşullara rağmen çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini belirtti.

#3
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Çakıroğlu, "1926 yılında temelleri atılan Topluluğumuzun ikinci yüzyılına uzun vadeli sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın gayretleri sayesinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetirken yatırımlarımıza da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

#4
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Koç Topluluğu olarak Türkiye dışında 58 ülkede, 128 üretim tesisi ve pazarlama şirketiyle faaliyet gösterdikleri vurgulayan Çakıroğlu, ofislerinde 58 dil konuşulduğunu ve 43 farklı para birimiyle işlem yaptıkları bilgisini paylaştı.

#5
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Çakıroğlu, "Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine hazırlayacak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak stratejik hamlelerde bulunuyor, coğrafi olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Koç Topluluğu olarak Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini üstlendiklerini aktaran Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin 155'ten fazla ülkeye yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladıklarını aktardı.

#7
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Çakıroğlu, "Bu başarıların bir göstergesi olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması'nda', topluluk şirketlerimizin bu yıl da en üst sıralarda yer almasından gurur duyuyoruz. Araştırmanın mal ihracatları kategorisinde Ford Otosan 'İhracat Şampiyonu' olurken, Tüpraş dördüncü, Arçelik sekizinci seçildi. Diğer yandan İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve ülkemizin sanayi devlerini belirleyen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda da Tüpraş birinciliğini korurken, Ford Otosan ikinci, Arçelik yedinci oldu. Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

#8
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Koç Topluluğu olarak her zaman finansal performanslarını iyileştirmenin ötesinde tüm paydaşlarına değer yaratan bir iş anlayışı benimsediklerini kaydeden Çakıroğlu, Topluluklarının 2023 yılında çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte öne çıkan gelişmelerini ve 2050 karbon nötr hedeflerine yönelik performanslarını paylaştıkları "2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu" yayınladıklarını belirtti.

#9
Foto - Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlar! Koç'a dolar aktı

Çakıroğlu, Koç Holding olarak "Karbon Dönüşüm Programı" kapsamında 2050 karbon nötr hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini, 2023 yılı sonu itibarıyla operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını 2017 yılına kıyasla yüzde 14 azalttıklarını vurguladı.

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