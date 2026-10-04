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İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İsrail basınında Türkiye alarmı: “Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak”

#1
Foto - İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığının sona ermesine yönelik süreç, bölgedeki güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. İsrail merkezli Maariv gazetesi ise gelişmeleri Türkiye açısından değerlendirdi. Analizde, ABD’nin geride bıraktığı alanın yalnızca İran tarafından doldurulacağı yönündeki değerlendirmelerin eksik olduğu belirtilerek gözlerin Ankara’ya çevrilmesi gerektiği ifade edildi.

#2
Foto - İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

İSRAİL BASINI GÖZÜNÜ TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ Maariv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin Suriye, Libya ve Lübnan’ın ardından Irak’taki etkinliğini de artırmaya çalıştığını yazdı. Ankara’nın Bağdat ve Erbil ile geliştirdiği ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkilerinin altını çizen gazete, Türkiye’nin Irak’taki konumunun önümüzdeki dönemde daha da güçlenebileceğini kaydetti.

#3
Foto - İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

ERBİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER Analizde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkiler de geniş yer buldu. Erbil’in İran’ın bölgedeki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığa karşılık Ankara ile ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirdiği ifade edildi. Türkiye ile Irak arasındaki yoğun ticaret ve Türk şirketlerinin bölgedeki faaliyetleri de Ankara’nın elini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

#4
Foto - İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

“TERÖRSÜZ BÖLGE” STRATEJİSİNİ MERCEĞE ALDILAR İsrail gazetesinin dikkat çektiği bir başka başlık ise Türkiye’nin sınır hattında yürüttüğü terörle mücadele politikası oldu. Ankara’nın güvenlik politikaları ile Irak’la geliştirdiği ekonomik ilişkilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini yazan Maariv, ABD sonrasında ortaya çıkacak yeni bölgesel dengede Türkiye’nin ağırlığının artacağını aktardı.

#5
Foto - İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

TEL AVİV AÇISINDAN YENİ BİR STRATEJİK ENDİŞE Maariv, Türkiye’nin Suriye’de artan etkinliğinin ardından Irak’ta da güç kazanmasının Tel Aviv açısından yeni bir stratejik sorun oluşturabileceğini öne sürdü. Gazete analizinin sonunda ise dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verdi: “İran’ın Amerikalıların bıraktığı boşluğu kaçınılmaz olarak dolduracağına inanan herkes, Ankara’nın bir sonraki hamlesine de dikkat etmelidir. Irak’ta artık en etkili aktör Türkiye olacaktır.”

#6
Foto - İsrail basınında Türkiye alarmı: "Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak"

Böylece İsrail basınında son dönemde Türk savunma sanayisinden Suriye politikasına kadar birçok başlıkta gündeme getirilen “Türkiye’nin bölgesel etkisi” tartışmasına Irak da eklenmiş oldu.

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