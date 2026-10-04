İsrail basınında Türkiye alarmı: “Irak’taki boşluğu Ankara dolduracak”

TEL AVİV AÇISINDAN YENİ BİR STRATEJİK ENDİŞE Maariv, Türkiye’nin Suriye’de artan etkinliğinin ardından Irak’ta da güç kazanmasının Tel Aviv açısından yeni bir stratejik sorun oluşturabileceğini öne sürdü. Gazete analizinin sonunda ise dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verdi: “İran’ın Amerikalıların bıraktığı boşluğu kaçınılmaz olarak dolduracağına inanan herkes, Ankara’nın bir sonraki hamlesine de dikkat etmelidir. Irak’ta artık en etkili aktör Türkiye olacaktır.”