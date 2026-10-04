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Günlük 1587 uçuş yapıldı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Günlük 1587 uçuş yapıldı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Açıldığı günden bu yana rekor üstüne rekor kıran İstanbul Havalimanı bu kez de geçen hafta günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

#1
Foto - Günlük 1587 uçuş yapıldı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi.

#2
Foto - Günlük 1587 uçuş yapıldı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

#3
Foto - Günlük 1587 uçuş yapıldı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

#4
Foto - Günlük 1587 uçuş yapıldı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Bu havalimanını, günlük 1423 uçuşla Amsterdam, 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1359 uçuşla Frankfurt, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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