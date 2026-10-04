  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kardeş ülkedeki iç savaşta şaşkına çeviren gelişme! Çok sayıda savaşçı, birden ordunun tarafına geçti TBMM'nin yeni yasama yılı başladı! İlk haftanın gündemi belli oldu 100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin devleriyle çalışan firma resmen iflas etti Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu! Türk kahvesinin yanında neden lokum ikram edilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış Bakın neler yapabiliyor! Yapay zeka ile işe alım sistemi Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada Putin’den Çeçen lidere büyük terfi! Kukla Kadirov sonunda muradına erdi Depoları ucuza doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, akaryakıta kallavi indirim geliyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

AK Parti yönetimi Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili vatandaşın nabzını yoklamak için sahaya çıktı. İşte sürece destek verenlerin oranı...

1
#1
Foto - Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

AK Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları son bir ayda yoğun bir çalışma yürüttü. "Türkiye Yüzyılı" temalı buluşmalar kapsamında, terörsüz Türkiye başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle yapılan toplantılara ilişkin saha raporları tamamlanma aşamasına geldi.

#2
Foto - Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

Vatandaş buluşmaları, esnaf ve STK ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı ve bu kapsamda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine af getirilmediği ifade edildi.

#3
Foto - Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin, sürecin başında yüzde 60-70'lerdeyken, bugün yüzde 80'i aştığı belirtildi. Öcalan'a statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddialarına karşılık, vatandaşlara villa veya statü söz konusu olmadığı, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturulduğu açıklandı.

#4
Foto - Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; vatandaş buluşmaları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu (STK) ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı. Bu kapsamda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine herhangi bir af getirilmediği ifade edildi.

#5
Foto - Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin yüksek olduğunu belirten AK Parti kaynakları, “Biz başından beri bu konuda anketler yaptırıyoruz. Sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan destek, bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Bunu bizzat sahada da gözlemledik. Ancak Öcalan'a süreçle ilgili statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddiaları doğal olarak tepki çekiyor” değerlendirmesinde bulundu. AK Partililer söz konusu iddialara ilişkin vatandaşlara, “Villa veya statü söz konusu değil, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor.” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Hiç de öyle değil.. maçlarda statlarda destek var mi yok mu görüyoruz.

Fısıltı

Yapın referandum da görün etkiyi Türkten kürtten
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?
Dünya

Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?

Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı İsrail sınırına yakın Kuzey Sina’daki Taba kentine bağlayacak yeni bir demiryolu inşa ettiği bildirildi. Proje İs..
Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı
Yerel

Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir deveyi sevmek isteyen 46 yaşındaki Hasan Dönmez, hayvanın sağ kolunu ısırması sonucu ağır yaralandı...
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Gün içinde tekrar ivme kazanan ABD'nin 10 yıllık tahvil fai..
Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu
Teknoloji

Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu

Yapay zeka teknolojileriyle birlikte hızla artan veri merkezi ihtiyacı; su ve enerji tüketimi, gürültü ile ışık kirliliği gibi ciddi çevrese..
Köfteci Yusuf ne kadar maaş veriyor? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu
Ekonomi

Köfteci Yusuf ne kadar maaş veriyor? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu

43 ilde toplam 304 şubeye ulaşan Köfteci Yusuf'un yeni personele ödediği maaş belli oldu.
Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil!
Kadın - Aile

Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil!

Diyet pasta (Dukan-Seyir) sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlısı nasıl yapılır?

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23