Herkes istatistikleri merak ediyordu: İşte Terörsüz Türkiye sürecine destek verenlerin oranı

Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin yüksek olduğunu belirten AK Parti kaynakları, “Biz başından beri bu konuda anketler yaptırıyoruz. Sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan destek, bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Bunu bizzat sahada da gözlemledik. Ancak Öcalan'a süreçle ilgili statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddiaları doğal olarak tepki çekiyor” değerlendirmesinde bulundu. AK Partililer söz konusu iddialara ilişkin vatandaşlara, “Villa veya statü söz konusu değil, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor.” açıklamasını yaptı.