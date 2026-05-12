  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü, savunması ise resmen “pes” dedirtti Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler Yeni bir pandemi mi doğuyor: İşte Hantavirüs ile ilgili tüm merak edilenler Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Onlarca gözaltı var Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan alacakları konuşuluyordu: 400 Tomahawk füzesi siparişi verdiler Ayda 200 bin lira kazanan kuryelere büyük şok! Yeni sistem kriz çıkardı Ahmet Türk’ün Amedspor mesajına Destici’den çok ama çok sert tepki: Defolup gidersin Rusya'da Türkiye'yi derinden etkileyecek gelişme: Her şey üç ay içerisinde oldu, peş peşe kapandılar Burcu Köksal tek gitmiyor! CHP’li 4 belediye başkanı AK Parti yolunda
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, yolsuzluk iddiaları ve parti içi kliklerin basıncıyla köşeye sıkışan CHP lideri Özgür Özel için çarpıcı bir "kurtuluş" senaryosu kaleme aldı. Özel’in üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen devasa bir baskı olduğunu belirten Ünal, tek çıkış yolunun anayasa değişikliğinde Cumhur İttifakı ile el sıkışmak olduğunu savundu. Bu hamlenin sadece bir ittifak değil, aynı zamanda CHP’yi dağılmaktan kurtaracak siyasi bir hamle olacağı vurgulanıyor.

#1
Foto - Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan eski danışmanı Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Ünal, "Ufukta anayasa değişikliği görünüyor" başlıklı yazısında yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılan CHP yönetimine çıkış yolu gösterdi.

#2
Foto - Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

Devlet Bahçeli’nin Öcalan’la ilgili açıklamasının DEM’i, Kurultay açıklamasının ise CHP ve Özgür Özel’i memnun ettiğine değinen Ünal, bu sürecin anayasa değişikliği ittifakını akıllara getirdiğini savundu. Anayasa'yı geniş mutabakatla çıkarma adına CHP'nin gerekli olduğuna vurgu yapan Ünal, "Kutuplaşmanın, siyasi gerilimin bu derece yüksek olduğu bir ortamda CHP Anayasa değişikliği için ittifak yapar mı?" sorusunu yöneltti.

#3
Foto - Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

Belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarıyla CHP yönetiminin zor durumda olduğunu belirten Ünal, "Bir tarafta Ekrem İmamoğlu’nun parti üzerinde para yoluyla elde ettiği basınç var. Diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor, Kurultay’ın iptal davası var" ifadelerine yer verdi. Özel'in sıkıştığı görüşünü dile getien Ünal, baskının sanılanın aksine Cumhur İttifakı'ndan değil, parti içinden olduğunu ileri sürdü. "Cumhur İttifakı, CHP’yi ve Özgür Özel’i düştüğü bu bataklıktan çekip çıkarabilir." diyen Ünal, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

#4
Foto - Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

"Bu, yanlış anlaşılmasın, yargıya müdahale yoluyla değil siyaseten mümkün. Böylece hem Türkiye’nin köklü partisi dağılmaktan kurtulur hem de Anayasa değişikliği için bir ittifak zemini oluşabilir. Açıkçası CHP’nin böyle bir senaryoya “evet” demekten başka çıkışı da görünmüyor.

#5
Foto - Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

12 Eylül Anayasa’sının değişmesi herkesin arzusu. Bununla ilgili her partide birikim var, belli noktada uzlaşı da var. 2028 Mayıs’ında yapılacak genel seçimlere kadar süre de var. Mevcut sistemin aksaklıklarının da dahil edileceği, sistemin revize edilebileceği, geniş katılımlı bir değişiklik mümkün olabilir. Bakalım, yaşayıp göreceğiz."

#6
Foto - Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Dünya

Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi..
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonuyla..
İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama
Gündem

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında ..
Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı
Gündem

Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Atlas Okyanusu’nda seyreden ve hantavirüs salgını nedeniyle "ölüm gemisine" dönen MV Hondius’tan tahliye edildikte..
Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!
Gündem

Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!

Sancaktepe’nin CHP’li belediye yönetimi, ilçenin kimliğini ve tarihini hedef alan skandal bir yıkıma imza attı. Eski belediye yönetimi dönem..
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem

CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23