Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, yolsuzluk iddiaları ve parti içi kliklerin basıncıyla köşeye sıkışan CHP lideri Özgür Özel için çarpıcı bir "kurtuluş" senaryosu kaleme aldı. Özel’in üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen devasa bir baskı olduğunu belirten Ünal, tek çıkış yolunun anayasa değişikliğinde Cumhur İttifakı ile el sıkışmak olduğunu savundu. Bu hamlenin sadece bir ittifak değil, aynı zamanda CHP’yi dağılmaktan kurtaracak siyasi bir hamle olacağı vurgulanıyor.