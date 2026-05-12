Yeni bir pandemi mi doğuyor: İşte Hantavirüs ile ilgili tüm merak edilenler
Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisinde tespit edilen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs tüm dünyayı tedirgin ederken hastalıkla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya adalarında demirleyen gemideki tahliye işlemleri önceki gün başlatılırken, hastalık, herkesin aklında çok sayıda soruya neden oldu.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Hantavirüs, COVID-19 gibi pandemi başlatma potansiyeli taşımıyor çünkü havayolu ile yayılmıyor. Damlacıkla değil toz ve enfekte kemirgen hayvan çıkartıları yoluyla bulaşıyor" dedi. Taşbakan, 10 soruda merak edilenleri ise şöyle yanıtladı:
1-HANTAVİRÜS NEDİR? Dünyada birçok farklı türü bulunan RNA virüs ailesinde yer alıyor. Hastalık yapma gücü, virüs türüne göre değişiyor. Kemirgenler tarafından taşınan bu virüsler insanlara genellikle enfekte hayvanların dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas edilmesi yoluyla bulaşıyor.
2-BELİRTİLERİ NELER? Ateş ve sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla başlıyor, ardından hızla zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok tablosuna ilerleyebiliyor.
3-HASTALIK BOYUTU? Hantavirüs, akciğerleri hedef alan, ateş, kas ağrısı ve yorgunlukla başlayan Kardiyo Pulmoner Sendroma ya da böbrekleri hedef alan Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromuna yol açabilir.
4-TEDAVİSİ VAR MI? Günümüzde temel yaklaşım büyük ölçüde destek tedavisi. Sıvı-elektrolit dengesinin dikkatli yönetimi, oksijen desteği yaşamsal önemde. Küresel ölçekte kullanılan standart aşı yok.
5-ÖLÜM ORANI? Literatürde yüzde 30–40 civarında. 6-İNSANDAN İNSANA GEÇER Mİ? İnsandan insana bulaş genellikle yok ya da çok sınırlı. Gemideki türün Andes suşu olduğu kesinleşti. Bu suş normalde Güney Amerika'da görülüyor. İnsandan insana bulaşma yeteneği bilinen tek tür olma özelliğini taşıyor. Küresel seyahatler, kentleşme, iklim değişikliği gibi faktörler gelecekte hastalığın epidemiyolojisini etkileyebilir.
7- TÜRKİYE'DE MEVCUT MU? 1997'den bu yana özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aralıklar ile vakalar bildirildi. Gemideki Andes suşu bizde yok.
8- HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI? Kemirgenlerle temastan kaçınılmalı. Gıdaları kemirgenlerin erişemeyeceği kapalı kaplarda saklamalı.
9-TANISI NASIL KOYULUR? Kırsal alan, orman, tarla, depo, ahır, gemi/kapalı alan temizliği veya kemirgen teması öyküsü olan ateşli hastalarda akla gelmeli. 10- KİMLER RİSK GRUBUNDA? Çiftçiler, orman işçileri, askerler, kampçılar, avcılar, kırsal alanda yaşayanlar, depo/ambar/ahır temizliği yapanlar daha yüksek risk altında.
TÜRK YOLCULARIN TESTLERİ NEGATİF Gemideki 3 Türk yolcu daha dün Türkiye'ye getirildi. Daha önce yurda dönen 2 yolcu da olduğu gibi, bu kişilerden de numune alındığı ve testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu tespit edilmeyen yolcuların karantinaya alındığı ve sağlık süreçlerinin Sağık Bakanlığı'nca yakından takip edildiği kaydedildi.
