  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset kulisleri çalkalanıyor! Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı CHP’nin kurtuluş planını ifşa etti Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü, savunması ise resmen “pes” dedirtti Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler Yeni bir pandemi mi doğuyor: İşte Hantavirüs ile ilgili tüm merak edilenler Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Onlarca gözaltı var Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan alacakları konuşuluyordu: 400 Tomahawk füzesi siparişi verdiler Ayda 200 bin lira kazanan kuryelere büyük şok! Yeni sistem kriz çıkardı Ahmet Türk’ün Amedspor mesajına Destici’den çok ama çok sert tepki: Defolup gidersin Rusya'da Türkiye'yi derinden etkileyecek gelişme: Her şey üç ay içerisinde oldu, peş peşe kapandılar Burcu Köksal tek gitmiyor! CHP’li 4 belediye başkanı AK Parti yolunda
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler

CHP’nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Köksal, "5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi. 'Boşan’ mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” dedi.

1
#1
Foto - Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler

Eşi üzerinden tehdit edildiği yönündeki iddialarına değinen Köksal, "Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti" diye konuştu.

#2
Foto - Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler

Özel'in "Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" çağrısına da yanıt veren Burcu Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler

Konuk olduğu bir canlı yayın programında Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarına ilişkin konuşan Özel, "Burcu Köksal’ı aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. CHP’nin tüm bileşenlerine büyük bir baskı uygulanıyor ama yorulmaya, kötü olmaya hakkımız yok" dedi. Köksal’ın parti içinde en üst düzey imkanlara sahip olduğunu hatırlatan Özel, "Aday belirlerken anket yaptık. Doğru ve tanınan isim olsun dedik. Parti kendisine her türlü imkânı verdi, onu grup başkanvekili yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler

Köksal’ın eşiyle ilgili çıkan iddialar üzerine bizzat devreye girdiğini belirterek yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını da paylaşan Özel, "AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kudret

Burcu koksalda akp için neler demisti neler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Dünya

Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi..
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonuyla..
İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama
Gündem

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında ..
Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı
Gündem

Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Atlas Okyanusu’nda seyreden ve hantavirüs salgını nedeniyle "ölüm gemisine" dönen MV Hondius’tan tahliye edildikte..
Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!
Gündem

Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!

Sancaktepe’nin CHP’li belediye yönetimi, ilçenin kimliğini ve tarihini hedef alan skandal bir yıkıma imza attı. Eski belediye yönetimi dönem..
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem

CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23