Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti! Neler demiş neler
CHP’nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Köksal, "5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi. 'Boşan’ mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” dedi.