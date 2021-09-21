  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
4
Sivilcesini patlattı! Beyni iltihapla doldu

2021-09-21 11:25:01
Sivilcesini patlattı! Beyni iltihapla doldu

Dermatologlar burun, ağız ve gözler arasındaki bölgeye 'ölüm üçgeni' adını veriyor. Bu alanda sivilce sıkmanın körlüğe, menenjite hatta felce bile neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, ölümlere bile sebep olan vakalara rastlandığını ifade ederek ciddi sonuçlara karşı uyarıyorlar. Doktorlar kanın kafatasına geri akabileceği ve beynin bulunduğu kraniyal boşlukta enfeksiyonlara neden olabileceğini söylüyorlar. İddiaya göre, Tang adındaki Çinli adam dudaklarıyla burnu arasındaki noktayı, diğer bir deyişle ölüm üçgenindeki sivilceyi patlattıktan sonra ölümle burun buruna geldi. Sivilcesini sıktıktan sonra iki hafta boyunca baş ağrısı çekmeye başlayan Tang, bilinci açık ancak tepkileri yavaşlamış vücut ısısı düşmüş bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - BEYNİNİN İÇİ İLTİHAPLA DOLDU Yapılan tetkikler sonrası Tang'ın intrakraniyal bir enfeksiyondan muzdarip olduğu, birden fazla beyin apsesi ve beyninin içinde bir iltihap oluştuğu ortaya çıktı. Bölge o kadar kötü bir şekilde enfekte olmuştu ki, durum kritik ve yaşamı tehdit edici olarak kabul edildi. Talihsiz adam yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Yüzümde sivilce çıktı. Kolayca sıktım. Daha önce kaşıntı ve ağrıdan dolayı sıkıyordum ama bu sefer farklıydı. Gerçekten bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını bilemezdim.

BEYNİNİN İÇİ İLTİHAPLA DOLDU Yapılan tetkikler sonrası Tang'ın intrakraniyal bir enfeksiyondan muzdarip olduğu, birden fazla beyin apsesi ve beyninin içinde bir iltihap oluştuğu ortaya çıktı. Bölge o kadar kötü bir şekilde enfekte olmuştu ki, durum kritik ve yaşamı tehdit edici olarak kabul edildi. Talihsiz adam yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Yüzümde sivilce çıktı. Kolayca sıktım. Daha önce kaşıntı ve ağrıdan dolayı sıkıyordum ama bu sefer farklıydı. Gerçekten bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını bilemezdim.

#2
Foto - ''KAN KAFATASINA GERİ AKIYOR'' Vakayla ilgilenen Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi başhekimi Zhou Gaoya,

''KAN KAFATASINA GERİ AKIYOR'' Vakayla ilgilenen Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi başhekimi Zhou Gaoya, "Ağzın her iki yanından burun köküne kadar olan üçgene yüzün tehlikeli üçgeni denir. Yüzdeki kan dolaşımı çok zengindir ve çapraz gelen kan damarları yüz kasları arasında gidip gelir. Kaslar kasıldığında kan kafatasına geri akabilir.

#3
Foto - Bu nedenle yüzde bir enfeksiyon oluşursa, özellikle ağız köşesinden burun köküne kadar olan bir sivilce geliştiğinde sıkmamalısınız. Bakteriler geriye doğru yayılabilir. Kafatası boşluğunda sinüs ve beyin apsesine neden olabilir'' dedi.

Bu nedenle yüzde bir enfeksiyon oluşursa, özellikle ağız köşesinden burun köküne kadar olan bir sivilce geliştiğinde sıkmamalısınız. Bakteriler geriye doğru yayılabilir. Kafatası boşluğunda sinüs ve beyin apsesine neden olabilir'' dedi.

Laik kafa yine kendinden geçecek
Gündem

Laik kafa yine kendinden geçecek

Yargıtay binasının açılış töreninde dua edildiği için ortalığı ayakağa kaldıran zihniyeti kudurtacak bir haber daha geldi. BM Genel Sekteret..
CHP'li Bülent Tezcan'dan bomba gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda
Medya

CHP'li Bülent Tezcan'dan bomba gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP'li sanarak MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne övgü yağdırmasının ardından bugün d..
Türkiye'de bir ilk olacak! Testleri başarıyla geçti!
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk olacak! Testleri başarıyla geçti!

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "SAKA-1" ve "SAKA-2" İHA sistemleri..
ABD'den şaşırtan karar! İki katına çıkarılacak
Dünya

ABD'den şaşırtan karar! İki katına çıkarılacak

Joe Biden yönetimi, 2022 mali yılı için mülteci kabul sınırını 62 bin 500'den 125 bine çıkaracak.
Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı
Ekonomi

Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı

Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürün gün ışığına çıkarıldığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yan sektörlerle birlik..
O devlet başkanı dünyaya duyurdu! ‘Ben diktatörüm’
Dünya

O devlet başkanı dünyaya duyurdu! ‘Ben diktatörüm’

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini dünyaya "diktatör" olarak tanıttı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay