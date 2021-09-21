2021-09-21 11:25:01 Sivilcesini patlattı! Beyni iltihapla doldu
Dermatologlar burun, ağız ve gözler arasındaki bölgeye 'ölüm üçgeni' adını veriyor. Bu alanda sivilce sıkmanın körlüğe, menenjite hatta felce bile neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, ölümlere bile sebep olan vakalara rastlandığını ifade ederek ciddi sonuçlara karşı uyarıyorlar. Doktorlar kanın kafatasına geri akabileceği ve beynin bulunduğu kraniyal boşlukta enfeksiyonlara neden olabileceğini söylüyorlar. İddiaya göre, Tang adındaki Çinli adam dudaklarıyla burnu arasındaki noktayı, diğer bir deyişle ölüm üçgenindeki sivilceyi patlattıktan sonra ölümle burun buruna geldi. Sivilcesini sıktıktan sonra iki hafta boyunca baş ağrısı çekmeye başlayan Tang, bilinci açık ancak tepkileri yavaşlamış vücut ısısı düşmüş bir şekilde hastaneye kaldırıldı.