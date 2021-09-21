Sivilcesini patlattı! Beyni iltihapla doldu

BEYNİNİN İÇİ İLTİHAPLA DOLDU Yapılan tetkikler sonrası Tang'ın intrakraniyal bir enfeksiyondan muzdarip olduğu, birden fazla beyin apsesi ve beyninin içinde bir iltihap oluştuğu ortaya çıktı. Bölge o kadar kötü bir şekilde enfekte olmuştu ki, durum kritik ve yaşamı tehdit edici olarak kabul edildi. Talihsiz adam yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Yüzümde sivilce çıktı. Kolayca sıktım. Daha önce kaşıntı ve ağrıdan dolayı sıkıyordum ama bu sefer farklıydı. Gerçekten bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını bilemezdim.